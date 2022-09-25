https://sputnikarabic.ae/20220925/مقتل-نحو-340-قوميا-أوكرانيا-في-عمليات-للقوات-الروسية-خلال-24-ساعة--1068212728.html
مقتل نحو 340 قوميا متطرفا أوكرانيا في عمليات للقوات الروسية خلال 24 ساعة
مقتل نحو 340 قوميا متطرفا أوكرانيا في عمليات للقوات الروسية خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 340 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:57+0000
2022-09-25T11:57+0000
2022-09-25T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية اليوم الأحد، "تم القضاء على نحو 100 مسلح في هجوم بالصواريخ على نقطة انتشار مؤقتة بالقرب من مدينة زابوروجيه... وأدت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية إلى القضاء على 50 مسلحًا قرب مستوطنة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية... وأدى قصف مركز لقوات المدفعية الروسية إلى القضاء على 50 مسلحًا في اتجاه مستوطنة مارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "أدت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية إلى القضاء على نحو 30 مسلحا في منطقة خيرسون... وعلى اتجاه نيكولاييف - كريفوي روغ بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 110 أفراد بين قتيل وجريح".وتابع: "أسقطت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في منطقة نيكولاييف... وأسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220925/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-أطلق-59-قذيفة-على-إنرغوراد-ومناطق-قريبة-من-محطة-زابوروجيه-النووية-1068210041.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
مقتل نحو 340 قوميا متطرفا أوكرانيا في عمليات للقوات الروسية خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 340 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين في عمليات للقوات الروسية بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية اليوم الأحد، "تم القضاء على نحو 100 مسلح في هجوم بالصواريخ على نقطة انتشار مؤقتة بالقرب من مدينة زابوروجيه... وأدت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية إلى القضاء على 50 مسلحًا قرب مستوطنة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية... وأدى قصف مركز لقوات المدفعية الروسية إلى القضاء على 50 مسلحًا في اتجاه مستوطنة مارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "أدت ضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية إلى القضاء على نحو 30 مسلحا في منطقة خيرسون... وعلى اتجاه نيكولاييف - كريفوي روغ بلغت خسائر القوات الأوكرانية
أكثر من 110 أفراد بين قتيل وجريح".
وتابع: "أسقطت مقاتلات تابعة للقوات الجوية الروسية مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" في منطقة نيكولاييف... وأسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية
12 طائرة مسيرة أوكرانية في مواقع متفرقة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.