عربي
https://sputnikarabic.ae/20220925/ملك-السعودية-والبحرين-يؤكدان-حرصهما-على-الدفع-بوتيرة-التعاون-الثنائي-وتطوير-آليات-التنسيق-المتبادل-1068221052.html
ملك السعودية والبحرين يؤكدان حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المتبادل
ملك السعودية والبحرين يؤكدان حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المتبادل
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المتبادل على... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T15:47+0000
2022-09-25T15:47+0000
البحرين
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047425781_0:0:1833:1032_1920x0_80_0_0_b6b1fed187f1011e230d17035e7a881a.jpg
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية- بنا، أن الملك حمد والملك سلمان بحثا، في قصر السلام في جدة، "مسار العلاقات التاريخية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة، والأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".وأعرب العاهل البحريني، عن "اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية السعودية وتميزها والحرص المتبادل على تقويتها والارتقاء بها في مختلف المجالات"، مشيدا "بالدور المحوري الفاعل للمملكة العربية السعودية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة والدفاع عن مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة".وأكد العاهلان "حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين."وكان وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، بحث الأربعاء الماضي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.وخلال اللقاء، بحث الجانبان مسار علاقات الأخوة التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من تطور ونمو في مختلف المجالات.وناقش الوزيران أيضا أوجه التعاون والتكامل الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الحالية، بالإضافة إلى متابعة التنسيق المشترك تجاه تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20211210/السعودية-والبحرين-تؤكدان-أهمية-التعامل-بشكل-فعال-مع-الملف-النووي-والصاروخي-لإيران-1053787647.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1047425781_25:0:1668:1232_1920x0_80_0_0_d160ba49c941c8743aaf1bb2d2ad6e6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البحرين, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
البحرين, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك السعودية والبحرين يؤكدان حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المتبادل

15:47 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون الثنائي وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية- بنا، أن الملك حمد والملك سلمان بحثا، في قصر السلام في جدة، "مسار العلاقات التاريخية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة، والأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
السعودية والبحرين تؤكدان أهمية التعامل بشكل فعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران
10 ديسمبر 2021, 15:22 GMT
وأعرب العاهل البحريني، عن "اعتزازه بعمق العلاقات البحرينية السعودية وتميزها والحرص المتبادل على تقويتها والارتقاء بها في مختلف المجالات"، مشيدا "بالدور المحوري الفاعل للمملكة العربية السعودية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة والدفاع عن مصالح الأمة العربية وخدمة قضاياها العادلة".
وأكد العاهلان "حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين."
وكان وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، بحث الأربعاء الماضي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية والأوضاع العربية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك خلال لقائهما في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان مسار علاقات الأخوة التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما وصلت اليه من تطور ونمو في مختلف المجالات.
وناقش الوزيران أيضا أوجه التعاون والتكامل الخليجي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورته الحالية، بالإضافة إلى متابعة التنسيق المشترك تجاه تطورات الأوضاع العربية والإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:52 GMTМужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 13:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала