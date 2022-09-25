https://sputnikarabic.ae/20220925/نبوءات-نوستراداموس-يصبح-الأكثر-مبيعا-في-المملكة-المتحدة-بعد-توقعه-موعد-وفاة-الملكة-1068208033.html
"نبوءات نوستراداموس" يصبح الأكثر مبيعا في المملكة المتحدة بعد توقعه موعد وفاة الملكة
"نبوءات نوستراداموس" يصبح الأكثر مبيعا في المملكة المتحدة بعد توقعه موعد وفاة الملكة
تصدّر كتاب نبوءات الطبيب والمنجم والكيميائي الفرنسي نوستراداموس، قائمة صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية للأكثر مبيعا في المملكة المتحدة، بعد أن تحقق على ما يبدو... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T10:32+0000
2022-09-25T10:32+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن مبيعات كتاب "نوستراداموس: النبوءات الكاملة للمستقبل" لماريو ريدينغ ارتفعت بعد وفاة الملكة. لم يشهد ريدينغ نجاح كتابه المفاجئ، حيث توفي عام 2017.وذكرت الصحيفة أن الكتاب خلال الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر/ أيلول، بيع منه 8000 نسخة، مقارنة بخمسة نسخ فقط قبل وفاة الملكة بأسبوع. في كتابه المنشور عام 2006، شرح ريدينغ كتابات المنجم الشهير.يدين الكتاب بهذه الشعبية المفاجئة لمقتطفاته التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يقول في إحداها أن "الملكة إليزابيث الثانية ستموت، عند نحو ’22’، عن عمر يناهز 96 عاما".في 8 سبتمبر/ أيلول، توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت المملكة و14 منطقة من دول الكومنولث لأكثر من 70 عاما، عن عمر يناهز 96 عاما. وأُعلن ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا رسميا.جرت الجنازة الرسمية في 19 سبتمبر/ أيلول وحضرها أفراد من العائلة المالكة وزعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم.تعود نبوءات نوستراداموس إلى أكثر من 450 عاما، ويعتقد أنه توقع بدقة حريق لندن العظيم، وصعود هتلر إلى السلطة، والحروب التي ضربت أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير عن مبيعات الكتاب.
https://sputnikarabic.ae/20220919/دفن-الملكة-إليزابيث-الثانية-في-كنيسة-سانت-جورج-إلى-جانب-زوجها-فيليب-1067963774.html
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منوعات, العالم
"نبوءات نوستراداموس" يصبح الأكثر مبيعا في المملكة المتحدة بعد توقعه موعد وفاة الملكة
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تصدّر كتاب نبوءات الطبيب والمنجم والكيميائي الفرنسي نوستراداموس، قائمة صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية للأكثر مبيعا في المملكة المتحدة، بعد أن تحقق على ما يبدو صحة توقعه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت صحيفة
"صنداي تايمز" إن مبيعات كتاب "نوستراداموس: النبوءات الكاملة للمستقبل" لماريو ريدينغ ارتفعت بعد وفاة الملكة. لم يشهد ريدينغ نجاح كتابه المفاجئ، حيث توفي عام 2017.
وذكرت الصحيفة أن الكتاب خلال الفترة من 10 إلى 17 سبتمبر/ أيلول، بيع منه 8000 نسخة، مقارنة بخمسة نسخ فقط قبل وفاة الملكة بأسبوع. في كتابه المنشور عام 2006، شرح ريدينغ كتابات المنجم الشهير.
يدين الكتاب بهذه الشعبية المفاجئة لمقتطفاته التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يقول في إحداها أن "الملكة إليزابيث الثانية ستموت، عند نحو ’22’، عن عمر يناهز 96 عاما".
في 8 سبتمبر/ أيلول، توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت المملكة و14 منطقة من دول الكومنولث لأكثر من 70 عاما، عن عمر يناهز 96 عاما. وأُعلن ابنها الأكبر تشارلز الثالث ملكا رسميا.
جرت الجنازة الرسمية في 19 سبتمبر/ أيلول وحضرها أفراد من العائلة المالكة وزعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيرهم.
تعود نبوءات نوستراداموس إلى أكثر من 450 عاما، ويعتقد أنه توقع بدقة حريق لندن العظيم، وصعود هتلر إلى السلطة، والحروب التي ضربت أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة
"ديلي ميل" البريطانية في تقرير عن مبيعات الكتاب.