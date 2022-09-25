https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-76-حتى-الآن-1068227027.html
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت أكثر من 76% حتى الآن
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت أكثر من 76% حتى الآن
أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T17:47+0000
2022-09-25T17:47+0000
2022-09-25T17:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068125651_0:91:3119:1845_1920x0_80_0_0_f886497e15767f4e204f288dedf0b4ae.jpg
وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 76.09%".وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: "انتهى اليوم الثالث من التصويت في مقاطعة خيرسون، وبلغت نسبة الإقبال 48.91% من قائمة الناخبين".بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-في-خيرسون-بلغت-أكثر-من-48--1068226371.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068125651_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_9bfb8d30354508707c8c2a3f02e3d10d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت أكثر من 76% حتى الآن
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية عقب انتهاء اليوم الثالث بلغ 76.09%.
وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 76.09%".
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: "انتهى اليوم الثالث من التصويت
في مقاطعة خيرسون، وبلغت نسبة الإقبال 48.91% من قائمة الناخبين".
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.