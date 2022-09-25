https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركة-بالاستفتاء-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-76-حتى-الآن-1068227027.html

نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت أكثر من 76% حتى الآن

نسبة المشاركة بالاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية بلغت أكثر من 76% حتى الآن

أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T17:47+0000

2022-09-25T17:47+0000

2022-09-25T17:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت كرافشينكو في مؤتمر صحفي: "بلغت نسبة المشاركة في الجمهورية اليوم 76.09%".وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: "انتهى اليوم الثالث من التصويت في مقاطعة خيرسون، وبلغت نسبة الإقبال 48.91% من قائمة الناخبين".بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-في-خيرسون-بلغت-أكثر-من-48--1068226371.html

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