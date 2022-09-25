https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-في-خيرسون-بلغت-أكثر-من-48--1068226371.html

نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 48% حتى الآن

نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 48% حتى الآن

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T17:26+0000

2022-09-25T17:26+0000

2022-09-25T17:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: "انتهى اليوم الثالث من التصويت في مقاطعة خيرسون، وبلغت نسبة الإقبال 48.91% من قائمة الناخبين".ووفقا للجنة الانتخابات لمقاطعة خيرسون، يوجد 750 ألف شخص على قوائم الناخبين.بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وكانت رئيسة لجنة الانتخابات قد أعلنت أمس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.

https://sputnikarabic.ae/20220925/مراقب-دولي-للاستفتاء-في-جهورية-دونيتسك-الشعبية-يؤكد-عدم-وجود-انتهاكات-أو-شكاوى-1068217438.html

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