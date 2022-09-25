https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-في-خيرسون-بلغت-أكثر-من-48--1068226371.html
نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 48% حتى الآن
نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 48% حتى الآن
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T17:26+0000
2022-09-25T17:26+0000
2022-09-25T17:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: "انتهى اليوم الثالث من التصويت في مقاطعة خيرسون، وبلغت نسبة الإقبال 48.91% من قائمة الناخبين".ووفقا للجنة الانتخابات لمقاطعة خيرسون، يوجد 750 ألف شخص على قوائم الناخبين.بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وكانت رئيسة لجنة الانتخابات قد أعلنت أمس، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.
https://sputnikarabic.ae/20220925/مراقب-دولي-للاستفتاء-في-جهورية-دونيتسك-الشعبية-يؤكد-عدم-وجود-انتهاكات-أو-شكاوى-1068217438.html
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روسيا
نسبة المشاركة في الاستفتاء في خيرسون بلغت أكثر من 48% حتى الآن
17:26 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 17:29 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: "انتهى اليوم الثالث من التصويت
في مقاطعة خيرسون، وبلغت نسبة الإقبال 48.91% من قائمة الناخبين".
وتابعت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، موضحة: "اسمحوا لي أن أذكركم أن الاستفتاء يعتبر صحيحا إذا كانت نسبة المشاركة أكثر من 50%".
ووفقا للجنة الانتخابات لمقاطعة خيرسون، يوجد 750 ألف شخص على قوائم الناخبين.
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات قد أعلنت أمس
، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.