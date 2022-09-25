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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركين-بالاستفتاء-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-77-حتى-اليوم-1068229347.html
نسبة المشاركين بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت أكثر من 77% حتى اليوم
نسبة المشاركين بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت أكثر من 77% حتى اليوم
أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية دونيتسك الشعبية، فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:52+0000
2022-09-25T19:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فيسوتسكي في إفادة صحفية: "على مدى ثلاثة أيام، كان الإقبال 77.12%. هذه (النسبة تمثل) 1202855 شخصا".وبدوره، اعتبر رئيس الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر كوفمان، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية صحيحا، نظرا لأن أكثر من 50% من الناخبين قد صوتوا عليه بالفعل.وتابع كوفمان: "وفقا لنتائج الأمس، تم بالفعل الوصول إلى هذا المؤشر. وفي الواقع، يمكن بالفعل الاعتراف بأن الاستفتاء الذي أجريناه قد حدث. ثم هناك اليوم وغدا وبعد غد".وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/المجلس-العام-في-دونيتسك-يمكن-اعتبار-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-صحيحا-بعد-تصويت-أكثر-من-50---1068228639.html
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روسيا

نسبة المشاركين بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت أكثر من 77% حتى اليوم

18:52 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 25.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور بدء الاستفتاء في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022
 بدء الاستفتاء في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية دونيتسك الشعبية، فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، قد بلغت بعد إحصاء نتائج ثلاثة أيام من التصويت 77.12%.
وقال فيسوتسكي في إفادة صحفية: "على مدى ثلاثة أيام، كان الإقبال 77.12%. هذه (النسبة تمثل) 1202855 شخصا".
وبدوره، اعتبر رئيس الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر كوفمان، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية صحيحا، نظرا لأن أكثر من 50% من الناخبين قد صوتوا عليه بالفعل.

وقال كوفمان في إحاطة صحفية اليوم الأحد: "وفقا للمعايير الدولية، يعتبر الاستفتاء صالحا إذا صوت فيه 50% بالإضافة إلى ناخب واحد".

امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الغرفة العامة في دونيتسك: يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صحيحا بعد تصويت أكثر من 50%
18:43 GMT
وتابع كوفمان: "وفقا لنتائج الأمس، تم بالفعل الوصول إلى هذا المؤشر. وفي الواقع، يمكن بالفعل الاعتراف بأن الاستفتاء الذي أجريناه قد حدث. ثم هناك اليوم وغدا وبعد غد".
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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