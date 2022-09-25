https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركين-بالاستفتاء-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بلغت-أكثر-من-77-حتى-اليوم-1068229347.html

نسبة المشاركين بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت أكثر من 77% حتى اليوم

نسبة المشاركين بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بلغت أكثر من 77% حتى اليوم

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية دونيتسك الشعبية، فلاديمير فيسوتسكي، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T18:52+0000

2022-09-25T18:52+0000

2022-09-25T19:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال فيسوتسكي في إفادة صحفية: "على مدى ثلاثة أيام، كان الإقبال 77.12%. هذه (النسبة تمثل) 1202855 شخصا".وبدوره، اعتبر رئيس الغرفة العامة في جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر كوفمان، أنه يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهورية دونيتسك الشعبية صحيحا، نظرا لأن أكثر من 50% من الناخبين قد صوتوا عليه بالفعل.وتابع كوفمان: "وفقا لنتائج الأمس، تم بالفعل الوصول إلى هذا المؤشر. وفي الواقع، يمكن بالفعل الاعتراف بأن الاستفتاء الذي أجريناه قد حدث. ثم هناك اليوم وغدا وبعد غد".وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220925/المجلس-العام-في-دونيتسك-يمكن-اعتبار-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-صحيحا-بعد-تصويت-أكثر-من-50---1068228639.html

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