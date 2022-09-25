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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركين-بالاستفتاء-في-زابوروجيه-بلغت-أكثر-من-51-حتى-اليوم-1068230120.html
نسبة المشاركين بالاستفتاء في زابوروجيه بلغت أكثر من 51% حتى اليوم
نسبة المشاركين بالاستفتاء في زابوروجيه بلغت أكثر من 51% حتى اليوم
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، اليوم الأحد، أن إجمالي الإقبال على الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه قد بلغ بعد ثلاثة أيام من بدء... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T19:07+0000
2022-09-25T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت كاتيوشنكو: "بلغ إجمالي الإقبال على التصويت في الأيام الثلاثة 51.55%، مع مراعاة التصويت في الخارج".وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، مساء اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية عقب انتهاء اليوم الثالث بلغ 76.09%.وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/المجلس-العام-في-دونيتسك-يمكن-اعتبار-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-صحيحا-بعد-تصويت-أكثر-من-50---1068228639.html
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نسبة المشاركين بالاستفتاء في زابوروجيه بلغت أكثر من 51% حتى اليوم

19:07 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 19:08 GMT 25.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوريصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022
يصوت الناس في استفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، اليوم الأحد، أن إجمالي الإقبال على الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه قد بلغ بعد ثلاثة أيام من بدء الاستفتاء نسبة 51.55%.
وقالت كاتيوشنكو: "بلغ إجمالي الإقبال على التصويت في الأيام الثلاثة 51.55%، مع مراعاة التصويت في الخارج".
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.

أما في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد أعلنت رئيس لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية دونيتسك الشعبية، فلاديمير فيسوتسكي، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، قد بلغت بعد إحصاء نتائج ثلاثة أيام من التصويت 77.12%.

امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الغرفة العامة في دونيتسك: يمكن اعتبار الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا صحيحا بعد تصويت أكثر من 50%
18:43 GMT
كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، مساء اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية عقب انتهاء اليوم الثالث بلغ 76.09%.
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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