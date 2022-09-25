https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركين-بالاستفتاء-في-زابوروجيه-بلغت-أكثر-من-51-حتى-اليوم-1068230120.html

نسبة المشاركين بالاستفتاء في زابوروجيه بلغت أكثر من 51% حتى اليوم

نسبة المشاركين بالاستفتاء في زابوروجيه بلغت أكثر من 51% حتى اليوم

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، اليوم الأحد، أن إجمالي الإقبال على الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه قد بلغ بعد ثلاثة أيام من بدء... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T19:07+0000

2022-09-25T19:07+0000

2022-09-25T19:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068125121_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_de4df4a26db057271164c460a9d86dae.jpg

وقالت كاتيوشنكو: "بلغ إجمالي الإقبال على التصويت في الأيام الثلاثة 51.55%، مع مراعاة التصويت في الخارج".وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، مساء اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية عقب انتهاء اليوم الثالث بلغ 76.09%.وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220925/المجلس-العام-في-دونيتسك-يمكن-اعتبار-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-صحيحا-بعد-تصويت-أكثر-من-50---1068228639.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا