https://sputnikarabic.ae/20220925/نسبة-المشاركين-بالاستفتاء-في-زابوروجيه-بلغت-أكثر-من-51-حتى-اليوم-1068230120.html
نسبة المشاركين بالاستفتاء في زابوروجيه بلغت أكثر من 51% حتى اليوم
نسبة المشاركين بالاستفتاء في زابوروجيه بلغت أكثر من 51% حتى اليوم
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، اليوم الأحد، أن إجمالي الإقبال على الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه قد بلغ بعد ثلاثة أيام من بدء... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T19:07+0000
2022-09-25T19:07+0000
2022-09-25T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت كاتيوشنكو: "بلغ إجمالي الإقبال على التصويت في الأيام الثلاثة 51.55%، مع مراعاة التصويت في الخارج".وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، مساء اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية عقب انتهاء اليوم الثالث بلغ 76.09%.وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/المجلس-العام-في-دونيتسك-يمكن-اعتبار-الاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-صحيحا-بعد-تصويت-أكثر-من-50---1068228639.html
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روسيا
نسبة المشاركين بالاستفتاء في زابوروجيه بلغت أكثر من 51% حتى اليوم
19:07 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 19:08 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، اليوم الأحد، أن إجمالي الإقبال على الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه قد بلغ بعد ثلاثة أيام من بدء الاستفتاء نسبة 51.55%.
وقالت كاتيوشنكو: "بلغ إجمالي الإقبال على التصويت في الأيام الثلاثة 51.55%، مع مراعاة التصويت في الخارج".
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون خلال ثلاثة أيام بلغت 48.91%.
أما في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقد أعلنت رئيس لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية دونيتسك الشعبية، فلاديمير فيسوتسكي، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، قد بلغت بعد إحصاء نتائج ثلاثة أيام من التصويت 77.12%.
كما أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، مساء اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية عقب انتهاء اليوم الثالث بلغ 76.09%.
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.