https://sputnikarabic.ae/20220925/واشنطن-ردنا-على-الاستفتاء-سيكون-على-شكل-عقوبات-على-شركات-خارج-روسيا-1068225477.html

واشنطن: ردنا على الاستفتاء سيكون على شكل عقوبات على شركات خارج روسيا

واشنطن: ردنا على الاستفتاء سيكون على شكل عقوبات على شركات خارج روسيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، اليوم الأحد، إن رد الغرب على الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T17:06+0000

2022-09-25T17:06+0000

2022-09-25T17:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

اقتصاد

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ونوه سوليفان إلى أن البيان المشترك لدول مجموعة السبع، الذي صدر سابقا "حذر روسيا من عواقب التحرك نحو ضم الأراضي الأوكرانية".وبين سوليفان أن مجموعة السبع "أكدت في هذه الوثيقة (التي صدرت عنها)، أنه ستكون هناك عواقب وحددت أنها ستشمل عقوبات موسعة إضافية، بما في ذلك عقوبات ضد كيانات وشركات خارج روسيا لدعمها الآلة العسكرية الروسية أو هذه الاستفتاءات "الوهمية""، بحسب مزاعمه.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات التي تجري في دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في أوكرانيا.وجاء في بيان بايدن: "سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا على فرض عقوبات اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا".وختم بايدن بأن "الولايات المتحدة لن تعترف بالأراضي الأوكرانية إلا بكونها جزءا من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاستفتاءات الروسية هي مجرد ذريعة لمحاولة احتلال جزء من أوكرانيا بالقوة".

https://sputnikarabic.ae/20220925/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-تواصلت-بشكل-مباشر-وعلى-مستوى-رفيع-مع-موسكو-قبل-أيام-1068220765.html

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