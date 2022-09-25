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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/واشنطن-ردنا-على-الاستفتاء-سيكون-على-شكل-عقوبات-على-شركات-خارج-روسيا-1068225477.html
واشنطن: ردنا على الاستفتاء سيكون على شكل عقوبات على شركات خارج روسيا
واشنطن: ردنا على الاستفتاء سيكون على شكل عقوبات على شركات خارج روسيا
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، اليوم الأحد، إن رد الغرب على الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T17:06+0000
2022-09-25T17:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
اقتصاد
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ونوه سوليفان إلى أن البيان المشترك لدول مجموعة السبع، الذي صدر سابقا "حذر روسيا من عواقب التحرك نحو ضم الأراضي الأوكرانية".وبين سوليفان أن مجموعة السبع "أكدت في هذه الوثيقة (التي صدرت عنها)، أنه ستكون هناك عواقب وحددت أنها ستشمل عقوبات موسعة إضافية، بما في ذلك عقوبات ضد كيانات وشركات خارج روسيا لدعمها الآلة العسكرية الروسية أو هذه الاستفتاءات "الوهمية""، بحسب مزاعمه.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات التي تجري في دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في أوكرانيا.وجاء في بيان بايدن: "سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا على فرض عقوبات اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا".وختم بايدن بأن "الولايات المتحدة لن تعترف بالأراضي الأوكرانية إلا بكونها جزءا من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاستفتاءات الروسية هي مجرد ذريعة لمحاولة احتلال جزء من أوكرانيا بالقوة".
https://sputnikarabic.ae/20220925/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-تواصلت-بشكل-مباشر-وعلى-مستوى-رفيع-مع-موسكو-قبل-أيام-1068220765.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
العالم, روسيا, اقتصاد

واشنطن: ردنا على الاستفتاء سيكون على شكل عقوبات على شركات خارج روسيا

17:06 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / John Thys
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، اليوم الأحد، إن رد الغرب على الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة سيكون من خلال فرض عقوبات على شركات خارج الأراضي الروسية.
ونوه سوليفان إلى أن البيان المشترك لدول مجموعة السبع، الذي صدر سابقا "حذر روسيا من عواقب التحرك نحو ضم الأراضي الأوكرانية".
وبين سوليفان أن مجموعة السبع "أكدت في هذه الوثيقة (التي صدرت عنها)، أنه ستكون هناك عواقب وحددت أنها ستشمل عقوبات موسعة إضافية، بما في ذلك عقوبات ضد كيانات وشركات خارج روسيا لدعمها الآلة العسكرية الروسية أو هذه الاستفتاءات "الوهمية""، بحسب مزاعمه.

وأضاف سوليفان، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات أمريكية محددة في "الأيام المقبلة إذا تحركت روسيا على هذا المسار".

مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:44 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه سيتم فرض عقوبات سريعة وشديدة ضد روسيا ردا على الاستفتاءات التي تجري في دونباس، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه في أوكرانيا.
وجاء في بيان بايدن: "سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا على فرض عقوبات اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على روسيا".

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات وستواصل دعم أوكرانيا.

وختم بايدن بأن "الولايات المتحدة لن تعترف بالأراضي الأوكرانية إلا بكونها جزءا من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاستفتاءات الروسية هي مجرد ذريعة لمحاولة احتلال جزء من أوكرانيا بالقوة".
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