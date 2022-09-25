https://sputnikarabic.ae/20220925/وكالة-الصناعات-الأوروبية-تتأرجح-وبوادر-التحول-الاقتصادي-بدأت-على-قدم-وساق--1068219321.html

وكالة: الصناعات الأوروبية "تتأرجح" وبوادر التحول الاقتصادي بدأت "على قدم وساق"

وكالة: الصناعات الأوروبية "تتأرجح" وبوادر التحول الاقتصادي بدأت "على قدم وساق"

كشفت وكالت غربية عن وجود مخاوف كبيرة لدى المصنعين الأوربيين على خلفية أزمة الطاقة التي تشهدها القارة العجوز، والتي جاءت على خلفية العقوبات التي أقرها الاتحاد... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T15:10+0000

2022-09-25T15:10+0000

2022-09-25T15:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

اقتصاد

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وأشارت المصادر إلى أن الشركات الصناعية العملاقة في أوروبا تتخوف منذ أشهر من أن يؤدي نقص الغاز هذا الشتاء إلى حدوث شلل في عملية الإنتاج، حيث نوهت المصادر إلى أنه حتى مع توفر مصادر الطاقة والوقود، تؤكد هذه الشركات أنها لا تستطيع تحمل تكلفتها العالمية.ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن كريستيان ليفين، الرئيس التنفيذي لشركة "Traton SE"، وهي وحدة صناعة الشاحنات في شركة "Volkswagen AG"، الذي أكد أن "الأمر لا يتعلق بعمليات الإغلاق (قطع الغاز). إنه (يتعلق) بالتسعير والتكلفة".أوروبا تدفع 7 أضعاف أمريكا مقابل الغازونوهت الوكالة إلى أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنت عنها روسيا، تبين أنه "ليس هناك ما يشير إلى عودة تدفق الغاز إلى أوروبا في المدى القريب وانخفاض أسعاره بشكل كبير"، بحسب مزاعمهم.بوادر التحول الاقتصادي قد بدأت "على قدم وساق"ونوهت الصحيفة إلى أن بوادر التحول الاقتصادي قد بدأت "على قدم وساق"؛ على سبيل المثال، شهدت ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، تضاؤلًا في الفائض التجاري المعتاد، حيث أدت الزيادة في تكاليف الطاقة المستوردة إلى تضاؤل مؤشر قيمة ناتج صادراتها من السيارات والآلات في الميزان التجاري.وأكدت الوكالة أن شركة "Covestro AG" لصناعة البلاستيك، لن تستثمر في أوروبا إذا استمرت الأزمة، وبدلاً من ذلك تتطلع للتحول إلى آسيا.وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماركوس ستيليمان إن الشركة يمكنها تأمين الطاقة بأسعار أرخص 20 مرة من السوق الألمانية والأوروبية.وحذرت شركة "فولكس فاجن"، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، يوم الخميس الماضي، من أنها قد تعيد تخصيص الإنتاج خارج ألمانيا وأوروبا الشرقية إذا لم تنخفض أسعار الطاقة.

https://sputnikarabic.ae/20220925/وكالة-التضخم-في-منطقة-اليورو-يقترب-بسرعة-من-نسبة-10-اختبار-قاس-للمركزي-الأوروبي--1068213706.html

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