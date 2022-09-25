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https://sputnikarabic.ae/20220925/-زابوروجيه-93-من-المشاركين-بالاستفتاء-في-اليوم-الأول-صوتوا-لصالح-إعادة-التوحيد-مع-روسيا---1068205787.html
زابوروجيه.. 93% من المشاركين بالاستفتاء في اليوم الأول صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا
زابوروجيه.. 93% من المشاركين بالاستفتاء في اليوم الأول صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا
أعطى 93% من الذين صوتوا من سكان مقاطعة زابوروجيه في اليوم الأول في الاستفتاء، أصواتهم لصالح إعادة التوحيد إلى روسيا، بحسب معهد الأبحاث السياسية والاجتماعية في... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T08:44+0000
2022-09-25T08:44+0000
العالم
روسيا
استفتاء
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، صباح اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حوادث مع بداية اليوم الثالث من التصويت في الاستفتاء في المنطقة.وقالت غالينا كاتيوشنكو لوكالة "سبوتنيك": "استؤنف التصويت، الساعة الثامنة صباحا، في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا، حيث يواصل جميع أعضاء اللجان عملهم ولم تسجل أي حوادث في الوقت الذي بدأ فيه العمل".وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/مفوضية-الانتخابات-في-مقاطعة-زابوروجيه-اليوم-الثالث-للاستفتاء-ينطلق-بهدوء-دون-أي-حوادث-1068202960.html
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العالم, روسيا, استفتاء
العالم, روسيا, استفتاء

زابوروجيه.. 93% من المشاركين بالاستفتاء في اليوم الأول صوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا

08:44 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعطى 93% من الذين صوتوا من سكان مقاطعة زابوروجيه في اليوم الأول في الاستفتاء، أصواتهم لصالح إعادة التوحيد إلى روسيا، بحسب معهد الأبحاث السياسية والاجتماعية في جمهورية القرم.
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشنكو، صباح اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي حوادث مع بداية اليوم الثالث من التصويت في الاستفتاء في المنطقة.
وقالت غالينا كاتيوشنكو لوكالة "سبوتنيك": "استؤنف التصويت، الساعة الثامنة صباحا، في الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا، حيث يواصل جميع أعضاء اللجان عملهم ولم تسجل أي حوادث في الوقت الذي بدأ فيه العمل".
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
مفوضية الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه: اليوم الثالث للاستفتاء ينطلق بهدوء دون أي حوادث
05:28 GMT
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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