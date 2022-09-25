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https://sputnikarabic.ae/20220925/-معلومات-عن-الفرقاطة-الروسية-غيبارد-39--1068231669.html
معلومات عن الفرقاطة الروسية "غيبارد 3.9"
معلومات عن الفرقاطة الروسية "غيبارد 3.9"
تمتلك روسيا أحد أضخم الأساطيل الحربية في العالم، الذي يمكنها من تأمين مياهها الاقتصادية والعمل في أعالي البحار في أي مكان حول العالم. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T19:50+0000
2022-09-25T19:56+0000
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وتصنف السفينة "غيبارد 3.9" ضمن فئة الفرقاطات وهي مزودة بتسليح يمكنها من التصدي للسفن والغواصات المعادية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التي تمكنها من حماية التشكيلات البحرية من أي هجوم جوي.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن الفرقاطة الروسية "غيبارد 3.9"

19:50 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 19:56 GMT 25.09.2022)
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تمتلك روسيا أحد أضخم الأساطيل الحربية في العالم، الذي يمكنها من تأمين مياهها الاقتصادية والعمل في أعالي البحار في أي مكان حول العالم.
وتصنف السفينة "غيبارد 3.9" ضمن فئة الفرقاطات وهي مزودة بتسليح يمكنها من التصدي للسفن والغواصات المعادية، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التي تمكنها من حماية التشكيلات البحرية من أي هجوم جوي.
معلومات عن الفرقاطة الروسية جيبارد 3.9 - سبوتنيك عربي
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