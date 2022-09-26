https://sputnikarabic.ae/20220926/أبل-تقرر-تصنيع-آي-فون-14-في-الهند-بدلا-من-الصين-1068264124.html
أبل تقرر تصنيع آي فون 14 في الهند بدلا من الصين
أبل تقرر تصنيع آي فون 14 في الهند بدلا من الصين
أعلنت شركة أبل، اليوم الاثنين، أنها ستصنع هاتف "آي فون 14" في الهند بدلا من تصنيعه في الصين. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:18+0000
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قالت الشركة في بيان: "تشكيلة آي فون 14 الجديدة تقدم تقنيات جديدة رائدة، وقدرات أمان مهمة. نحن متحمسون لتصنيع أي فون 14 في الهند"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وكشفت آبل عن أحدث تشكيلاتها من أي فون 14 في وقت سابق من هذا الشهر.وتتمتع النسخ الجديدة بكاميرات مطورة ومعالجات أسرع وبطاريات تعمل لفترة أطول بنفس أسعار نسخ العام الماضي.وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية بعد الصين لكن مبيعات هواتف آبل كافحت للاستحواذ على حصة أكبر من السوق في مواجهة هواتف ذكية أرخص يطرحها المنافسون.يتوافق إعلان الشركة الأمريكية التي مقرها في مدينة كوبيرتينو بكاليفورنيا مع تشجيع رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتصنيع المحلي الذي أصبح هدفا رئيسيا لحكومته منذ وصولها للسلطة في عام 2014.يأتي هذا في وقت تحول فيه الشركات المصنعة عمليات الإنتاج من الصين وسط التوترات الجيوسياسية وقيود مكافحة الجائحة التي عرقلت سلاسل الإمداد للكثير من الصناعات.
https://sputnikarabic.ae/20170517/أول-آي-فون-مصنوع-الهند-1024071633.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار تكنولوجية
أخبار الهند اليوم, أخبار تكنولوجية
أبل تقرر تصنيع آي فون 14 في الهند بدلا من الصين
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أعلنت شركة أبل، اليوم الاثنين، أنها ستصنع هاتف "آي فون 14" في الهند بدلا من تصنيعه في الصين.
قالت الشركة في بيان: "تشكيلة آي فون 14 الجديدة تقدم تقنيات جديدة رائدة، وقدرات أمان مهمة. نحن متحمسون لتصنيع أي فون 14 في الهند"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وكشفت آبل عن أحدث تشكيلاتها من أي فون 14 في وقت سابق من هذا الشهر.
وتتمتع النسخ الجديدة بكاميرات مطورة ومعالجات أسرع وبطاريات تعمل لفترة أطول بنفس أسعار نسخ العام الماضي.
وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية
بعد الصين لكن مبيعات هواتف آبل كافحت للاستحواذ على حصة أكبر من السوق في مواجهة هواتف ذكية أرخص يطرحها المنافسون.
يتوافق إعلان الشركة الأمريكية التي مقرها في مدينة كوبيرتينو بكاليفورنيا مع تشجيع رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتصنيع المحلي الذي أصبح هدفا رئيسيا لحكومته منذ وصولها للسلطة في عام 2014.
يأتي هذا في وقت تحول فيه الشركات المصنعة عمليات الإنتاج من الصين وسط التوترات الجيوسياسية وقيود مكافحة الجائحة التي عرقلت سلاسل الإمداد للكثير من الصناعات.