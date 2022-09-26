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https://sputnikarabic.ae/20220926/أبل-تقرر-تصنيع-آي-فون-14-في-الهند-بدلا-من-الصين-1068264124.html
أبل تقرر تصنيع آي فون 14 في الهند بدلا من الصين
أبل تقرر تصنيع آي فون 14 في الهند بدلا من الصين
أعلنت شركة أبل، اليوم الاثنين، أنها ستصنع هاتف "آي فون 14" في الهند بدلا من تصنيعه في الصين. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:18+0000
2022-09-26T12:18+0000
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قالت الشركة في بيان: "تشكيلة آي فون 14 الجديدة تقدم تقنيات جديدة رائدة، وقدرات أمان مهمة. نحن متحمسون لتصنيع أي فون 14 في الهند"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وكشفت آبل عن أحدث تشكيلاتها من أي فون 14 في وقت سابق من هذا الشهر.وتتمتع النسخ الجديدة بكاميرات مطورة ومعالجات أسرع وبطاريات تعمل لفترة أطول بنفس أسعار نسخ العام الماضي.وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية بعد الصين لكن مبيعات هواتف آبل كافحت للاستحواذ على حصة أكبر من السوق في مواجهة هواتف ذكية أرخص يطرحها المنافسون.يتوافق إعلان الشركة الأمريكية التي مقرها في مدينة كوبيرتينو بكاليفورنيا مع تشجيع رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتصنيع المحلي الذي أصبح هدفا رئيسيا لحكومته منذ وصولها للسلطة في عام 2014.يأتي هذا في وقت تحول فيه الشركات المصنعة عمليات الإنتاج من الصين وسط التوترات الجيوسياسية وقيود مكافحة الجائحة التي عرقلت سلاسل الإمداد للكثير من الصناعات.
https://sputnikarabic.ae/20170517/أول-آي-فون-مصنوع-الهند-1024071633.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار تكنولوجية
أخبار الهند اليوم, أخبار تكنولوجية

أبل تقرر تصنيع آي فون 14 في الهند بدلا من الصين

12:18 GMT 26.09.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعرض هواتف "أيفون 13" الجديدة في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
عرض هواتف أيفون 13 الجديدة في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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أعلنت شركة أبل، اليوم الاثنين، أنها ستصنع هاتف "آي فون 14" في الهند بدلا من تصنيعه في الصين.
قالت الشركة في بيان: "تشكيلة آي فون 14 الجديدة تقدم تقنيات جديدة رائدة، وقدرات أمان مهمة. نحن متحمسون لتصنيع أي فون 14 في الهند"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
هاتف آي فون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2017
أول "آي فون" مصنوع في الهند
17 مايو 2017, 16:40 GMT
وكشفت آبل عن أحدث تشكيلاتها من أي فون 14 في وقت سابق من هذا الشهر.
وتتمتع النسخ الجديدة بكاميرات مطورة ومعالجات أسرع وبطاريات تعمل لفترة أطول بنفس أسعار نسخ العام الماضي.
وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية بعد الصين لكن مبيعات هواتف آبل كافحت للاستحواذ على حصة أكبر من السوق في مواجهة هواتف ذكية أرخص يطرحها المنافسون.
يتوافق إعلان الشركة الأمريكية التي مقرها في مدينة كوبيرتينو بكاليفورنيا مع تشجيع رئيس الوزراء ناريندرا مودي للتصنيع المحلي الذي أصبح هدفا رئيسيا لحكومته منذ وصولها للسلطة في عام 2014.
يأتي هذا في وقت تحول فيه الشركات المصنعة عمليات الإنتاج من الصين وسط التوترات الجيوسياسية وقيود مكافحة الجائحة التي عرقلت سلاسل الإمداد للكثير من الصناعات.
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