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https://sputnikarabic.ae/20220926/أمريكا-تسمح-بالمعاملات-المالية-الرقمية-مع-كوبا-في-حالات-محددة-1068283600.html
أمريكا تسمح بالمعاملات المالية الرقمية مع كوبا في حالات محددة
أمريكا تسمح بالمعاملات المالية الرقمية مع كوبا في حالات محددة
قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، إن المواطنين الأمريكيين مسموح لهم بإرسال مدفوعات رقمية إلى كوبا في بعض الحالات، إذا كانت هذه المعاملات تتماشى مع... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T17:08+0000
2022-09-26T17:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. قالت وزارة الخزانة في توضيح حول ما إذا كان بإمكان الأشخاص الأمريكيين إرسال تحويلات إلى كوبا: "نعم، بشرط أن تكون معاملات التحويلات الأساسية مصرحا بها بموجب قانون اللوائح الفيدرالية من لوائح مراقبة الأصول الكوبية".وأضافت أنه يجب أن يكون مقدم خدمة الدفع الرقمي هو ناقل أموال مسجل في الولايات المتحدة أو مؤسسة مصرفية مؤهلة أخرى ضمن تعريف هذا المصطلح المنصوص عليه في القانون.تُعرِّف وزارة الخزانة الأمريكية المدفوعات الرقمية بأنها تحويلات الأموال المرسلة من خلال الأموال عبر الهاتف المحمول، أو محافظ الهاتف المحمول، أو الحسابات المصرفية الرقمية، أو بطاقات الائتمان والخصم، أو المدفوعات عبر الإنترنت أو غيرها من التقنيات الرقمية.تأذن الولايات المتحدة حاليا بمجموعة من التحويلات المالية إلى الكوبيين، بما في ذلك التبرعات والتحويلات المالية للمنظمات الدينية والطلاب في كوبا، وتحويلان لمرة واحدة متعلقان بالهجرة بقيمة 1000 دولار، بالإضافة إلى مدفوعات لبعض الأفراد والمنظمات غير الحكومية المستقلة لدعم أغراض إنسانية، من بين أمور أخرى.قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تسمح بأي معاملات تتعلق بأي كيان مدرج على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لقائمة الحظر على كوبا.
https://sputnikarabic.ae/20220908/كوبا-استمرار-وضعنا-على-قائمة-الإرهاب-الأمريكية-عمل-غير-أخلاقي-1067462482.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تسمح بالمعاملات المالية الرقمية مع كوبا في حالات محددة

17:08 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين، إن المواطنين الأمريكيين مسموح لهم بإرسال مدفوعات رقمية إلى كوبا في بعض الحالات، إذا كانت هذه المعاملات تتماشى مع نظام العقوبات الحالي.
واشنطن - سبوتنيك. قالت وزارة الخزانة في توضيح حول ما إذا كان بإمكان الأشخاص الأمريكيين إرسال تحويلات إلى كوبا: "نعم، بشرط أن تكون معاملات التحويلات الأساسية مصرحا بها بموجب قانون اللوائح الفيدرالية من لوائح مراقبة الأصول الكوبية".
وأضافت أنه يجب أن يكون مقدم خدمة الدفع الرقمي هو ناقل أموال مسجل في الولايات المتحدة أو مؤسسة مصرفية مؤهلة أخرى ضمن تعريف هذا المصطلح المنصوص عليه في القانون.
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تُعرِّف وزارة الخزانة الأمريكية المدفوعات الرقمية بأنها تحويلات الأموال المرسلة من خلال الأموال عبر الهاتف المحمول، أو محافظ الهاتف المحمول، أو الحسابات المصرفية الرقمية، أو بطاقات الائتمان والخصم، أو المدفوعات عبر الإنترنت أو غيرها من التقنيات الرقمية.
تأذن الولايات المتحدة حاليا بمجموعة من التحويلات المالية إلى الكوبيين، بما في ذلك التبرعات والتحويلات المالية للمنظمات الدينية والطلاب في كوبا، وتحويلان لمرة واحدة متعلقان بالهجرة بقيمة 1000 دولار، بالإضافة إلى مدفوعات لبعض الأفراد والمنظمات غير الحكومية المستقلة لدعم أغراض إنسانية، من بين أمور أخرى.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تسمح بأي معاملات تتعلق بأي كيان مدرج على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لقائمة الحظر على كوبا.
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