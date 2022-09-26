https://sputnikarabic.ae/20220926/أمريكا-تعلن-تخصيص-4575-مليون-دولار-إضافية-كمساعدات-أمنية-جديدة-لأوكرانيا-1068265933.html
أمريكا تعلن تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا
أمريكا تعلن تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية جديدة لأوكرانيا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:35+0000
2022-09-26T12:35+0000
2022-09-26T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح، اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة خصصت اليوم 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية لتحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح بينما تواصل المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته" وفق قوله.وسبق لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اتهم روسيا بـ"التصعيد" على خلفية إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بلينكن-العالم-لن-يعترف-بنتائج-الاستفتاء-في-دونباس-وخيرسون-وزابوروجيه-1068237869.html
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العالم, روسيا
أمريكا تعلن تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية جديدة لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح، اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة خصصت اليوم 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية لتحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح بينما تواصل المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته" وفق قوله.
وسبق لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اتهم روسيا بـ"التصعيد" على خلفية إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، التعبئة الجزئية
في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.