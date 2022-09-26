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المقداد: إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220926/أمريكا-تعلن-تخصيص-4575-مليون-دولار-إضافية-كمساعدات-أمنية-جديدة-لأوكرانيا-1068265933.html
أمريكا تعلن تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا
أمريكا تعلن تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية جديدة لأوكرانيا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:35+0000
2022-09-26T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح، اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة خصصت اليوم 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية لتحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح بينما تواصل المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته" وفق قوله.وسبق لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اتهم روسيا بـ"التصعيد" على خلفية إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بلينكن-العالم-لن-يعترف-بنتائج-الاستفتاء-في-دونباس-وخيرسون-وزابوروجيه-1068237869.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

أمريكا تعلن تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا

12:35 GMT 26.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين تخصيص 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية جديدة لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريح، اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة خصصت اليوم 457.5 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية مدنية لتعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية لتحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح بينما تواصل المساعدة في الدفاع عن الشعب الأوكراني وحريته وديمقراطيته" وفق قوله.
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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03:05 GMT
وسبق لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن اتهم روسيا بـ"التصعيد" على خلفية إعلان الجيش الروسي التعبئة الجزئية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول، التعبئة الجزئية في البلاد، في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن التعبئة تهدف إلى استدعاء نحو 300 ألف فرد للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
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