https://sputnikarabic.ae/20220926/أوكرانيا-تمنع-دخول-السكان-إلى-أراضي-زابوروجيه-المحررة-حتى-لا-يشاركوا-بالاستفتاء-1068295866.html
أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى أراضي زابوروجيه المحررة حتى لا يشاركوا بالاستفتاء
أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى أراضي زابوروجيه المحررة حتى لا يشاركوا بالاستفتاء
أعلن زعيم حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه حتى لا... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T23:38+0000
2022-09-26T23:38+0000
2022-09-26T23:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال روغوف لـوكالة "سبوتنيك": "الجانب الأوكراني يخلق عن عمد صعوبات إضافية للسكان ويغلق مداخل الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه بالقرب من خط التماس حتى لا يتمكن الناس من المشاركة في الاستفتاء".وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".وفقا للجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، بلغت نسبة الإقبال 64.1% في مدينة بيرديانسك، و64.82% في منطقة بيرديانسك، و4.28% في مدينة فاسيليفكا ومنطقة فاسيليفسكي، و66.39% في ميليتوبول، و67.21 % في منطقة ميليتوبول.ووصلت نسبة الإقبال على الاستفتاء في بولوجي وبولوجوفسكي 62.41%، وفي منطقة تشيرنيهيف 62.44%، وإنرغودار 67.18%.وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/زابوروجيه-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بعد-4-أيام-بلغت-أكثر-من-66-1068290638.html
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أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى أراضي زابوروجيه المحررة حتى لا يشاركوا بالاستفتاء
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أعلن زعيم حركة "نحن مع روسيا"، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن أوكرانيا تمنع دخول السكان إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه حتى لا يتمكنوا من المشاركة في استفتاء
سيمفيروبول - سبوتنيك
. وقال روغوف لـوكالة "سبوتنيك": "الجانب الأوكراني يخلق عن عمد صعوبات إضافية للسكان ويغلق مداخل الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه بالقرب من خط التماس حتى لا يتمكن الناس من المشاركة في الاستفتاء".
وفي وقت سابق، يوم الاثنين، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه
بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.
وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".
وفقا للجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، بلغت نسبة الإقبال 64.1% في مدينة بيرديانسك، و64.82% في منطقة بيرديانسك، و4.28% في مدينة فاسيليفكا ومنطقة فاسيليفسكي، و66.39% في ميليتوبول، و67.21 % في منطقة ميليتوبول.
ووصلت نسبة الإقبال على الاستفتاء في بولوجي وبولوجوفسكي 62.41%، وفي منطقة تشيرنيهيف 62.44%، وإنرغودار 67.18%.
وبدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.