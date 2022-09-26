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إعلام محلي: المغرب حصلت على طائرات "انتحارية" من إسرائيل
إعلام محلي: المغرب حصلت على طائرات "انتحارية" من إسرائيل
قالت تقارير إعلامية محلية إن شركة إسرائيلية زودت المملكة المغربية بطائرات انتحارية بدون طيار. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T21:45+0000
2022-09-26T21:45+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقل موقع هسبريس عن شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية أنها "وقّعت عقدا مع المملكة المغربية من أجل تزويدها بطائرات بدون طيّار، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات".وأوضح الموقع المغربي ان الشركة التي تعمل في الطّيران والفضاء، زودت القوات المسلحة الملكية بالفعل بتلك الطائرات الانتحارية، مؤكدا أنها "دعمت قدرات الجيش، خاصة في مجالات الاستطلاع والمراقبة والدّفاع الجوي وتدبير حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية".ولفت إلى أن هذه الطائرة يمكنها ممارسة طيرانها كل تلك المدة وهي تحمل 250 كيلوغراما كحد أقصى، مؤكدا أن بها "كاميرات حرارية، وتستخدم للمهمات الإستراتيجية والتكتيكية، مع أنظمة لجمع المعلومات الاستخبارية، عن طريق 4 استشعارات إلكترونية، وتحديد المواقع الجغرافية عن طريق الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن المواد المشعة والقنابل النووية".جدير بالذكر أن عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل تبعه اتفاق على "مشروع لتصنيع طائرات “كاميكازي” بدون طيار في المغرب".طالع أيضا: إعلام: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة في المملكة
https://sputnikarabic.ae/20220721/إعلام-اتفاق-مغربي-إسرائيلي-على-صفقات-أسلحة-تشمل-طائرات-دون-طيار-وأنظمة-دفاع-جوي-ورادارات-1065370220.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام محلي: المغرب حصلت على طائرات "انتحارية" من إسرائيل

21:45 GMT 26.09.2022
© Photo / pixabay/naimbicمقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير
مقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Photo / pixabay/naimbic
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قالت تقارير إعلامية محلية إن شركة إسرائيلية زودت المملكة المغربية بطائرات انتحارية بدون طيار.
ونقل موقع هسبريس عن شركة “بلو بيرد” الإسرائيلية أنها "وقّعت عقدا مع المملكة المغربية من أجل تزويدها بطائرات بدون طيّار، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات".
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مع زير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
إعلام: اتفاق مغربي إسرائيلي على صفقات أسلحة تشمل طائرات دون طيار وأنظمة دفاع جوي ورادارات
21 يوليو, 08:15 GMT
وأوضح الموقع المغربي ان الشركة التي تعمل في الطّيران والفضاء، زودت القوات المسلحة الملكية بالفعل بتلك الطائرات الانتحارية، مؤكدا أنها "دعمت قدرات الجيش، خاصة في مجالات الاستطلاع والمراقبة والدّفاع الجوي وتدبير حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية".

وعن إمكانات تلك الطائرة، أوضح أنها طائرة طويلة المدى، تقوم بالإقلاع والهبوط آلياً، ويمكنها الطيران لمدة 52 ساعة متواصلة.

ولفت إلى أن هذه الطائرة يمكنها ممارسة طيرانها كل تلك المدة وهي تحمل 250 كيلوغراما كحد أقصى، مؤكدا أن بها "كاميرات حرارية، وتستخدم للمهمات الإستراتيجية والتكتيكية، مع أنظمة لجمع المعلومات الاستخبارية، عن طريق 4 استشعارات إلكترونية، وتحديد المواقع الجغرافية عن طريق الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن المواد المشعة والقنابل النووية".
جدير بالذكر أن عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل تبعه اتفاق على "مشروع لتصنيع طائرات “كاميكازي” بدون طيار في المغرب".
طالع أيضا: إعلام: المغرب وإسرائيل يعتزمان إنشاء مصنعين للطائرات المسيرة في المملكة
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