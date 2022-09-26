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القبض على قنصل اليابان في فلاديفوستوك أثناء تسلمه معلومات عن تأثير العقوبات على روسيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220926/إعلان-القنصل-العام-الياباني-في-فلاديفوستوك-شخصا-غير-مرغوب-بسبب-ممارسات-لا-تتناسب-مع-طبيعة-وظيفته-1068279146.html
القبض على قنصل اليابان في فلاديفوستوك أثناء تسلمه معلومات عن تأثير العقوبات على روسيا
القبض على قنصل اليابان في فلاديفوستوك أثناء تسلمه معلومات عن تأثير العقوبات على روسيا
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T15:29+0000
2022-09-26T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".وأشار البيان إلى تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسي الياباني شخصا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته.
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روسيا

القبض على قنصل اليابان في فلاديفوستوك أثناء تسلمه معلومات عن تأثير العقوبات على روسيا

15:29 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 26.09.2022)
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الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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يتبع
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري".
وأضاف البيان: "أسفرت العمليات البحثية والميدانية عن اعتقال الدبلوماسي الياباني بالجرم المشهود أثناء تلقية معلومات لا يجب تداولها، مقابل مكافأة مالية، عن الجوانب الراهنة للتعاون الروسي مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري".
وأشار البيان إلى تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسي الياباني شخصا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته.
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