https://sputnikarabic.ae/20220926/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الهجوم-على-مدرسة-مدينة-إيجيفسك-الروسية-إلى-17-قتيلا-1068295723.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة مدينة إيجيفسك الروسية إلى 17 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة مدينة إيجيفسك الروسية إلى 17 قتيلا
أعلنت السلطات المحلية بجمهورية أودمورتيا الروسية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار داخل مدارس مدينة إيجيفسك إلى 17 شخصاً، بينهم 11 طفلا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T23:05+0000
2022-09-26T23:05+0000
2022-09-26T23:05+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية لحاكم أودمورتيا، ألكسندر بريتشالوف، إن لجنة التحقيق أوضحت أن حصيلة القتلى وصلت إلى 17 شخصًا بينهم 11 طفل.وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم، أن المجرم الذي ارتكب الهجوم الإرهابي في مدرسة إيجيفسك، ينتمي إلى مجموعة الفاشية الجديدة.وجرى حادث إطلاق النار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، صباح اليوم، حيث وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت موسكو اليوم 26 سبتمبر، بينما أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.وتبين لاحقاً أن الشخص الذي أطلق النار هو تلميذ سابق في المدرسة، وأنه بعد ارتكاب جريمته أطلق النار على نفسه.وأعلنت أودمورتيا الحداد لمدة 4 أيام جراء الحادث.وعلقت الولايات المتحدة على الحادث، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن واشنطن ترفض العنف بأي شكل من الأشكال.فيما أدان الاتحاد الأوروبي الحادث وقدم التعازي لأسر الضحايا، وفقا للمتحدث الأوروبي بيتر ستانو.
https://sputnikarabic.ae/20220926/6-قتلى-إثر-حادث-إطلاق-نار-داخل-مدرسة-في-أحد-أقاليم-روسيا-1068247487.html
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روسيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة مدينة إيجيفسك الروسية إلى 17 قتيلا
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أعلنت السلطات المحلية بجمهورية أودمورتيا الروسية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار داخل مدارس مدينة إيجيفسك إلى 17 شخصاً، بينهم 11 طفلا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الخدمة الصحفية لحاكم أودمورتيا، ألكسندر بريتشالوف، إن لجنة التحقيق أوضحت أن حصيلة القتلى وصلت إلى 17 شخصًا بينهم 11 طفل.
وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم، أن المجرم الذي ارتكب الهجوم الإرهابي في مدرسة إيجيفسك، ينتمي إلى مجموعة الفاشية الجديدة.
وجرى حادث إطلاق النار في المدرسة
رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، صباح اليوم، حيث وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت موسكو اليوم 26 سبتمبر، بينما أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى.
وتبين لاحقاً أن الشخص الذي أطلق النار هو تلميذ سابق في المدرسة، وأنه بعد ارتكاب جريمته أطلق النار على نفسه.
وأعلنت أودمورتيا الحداد لمدة 4 أيام جراء الحادث.
وعلقت الولايات المتحدة على الحادث، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن واشنطن ترفض العنف بأي شكل من الأشكال.
فيما أدان الاتحاد الأوروبي الحادث وقدم التعازي لأسر الضحايا، وفقا للمتحدث الأوروبي بيتر ستانو.