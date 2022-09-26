https://sputnikarabic.ae/20220926/استطلاع-لمؤسسة-غالوب-نسبة-رضا-الأمريكيين-عن-الكونغرس-23-1068280651.html

استطلاع لمؤسسة "غالوب": نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس 23%

استطلاع لمؤسسة "غالوب": نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس 23%

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"، ونشرته اليوم الاثنين، أن نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس وآدائه قد ارتفعت إلى 22%، بعد أن كانت 16%. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T16:04+0000

2022-09-26T16:04+0000

2022-09-26T16:04+0000

الكونغرس الأمريكي

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ووفقا لموقع مؤسسة "غالوب" الإلكتروني، فإن 23% في الولايات المتحدة راضون عن الطريقة التي يتعامل بها الكونغرس مع وظيفته، بينما 75% منهم غير راضين.ولفت الاستطلاع إلى أن نسبة الرضا ارتفعت خمس نقاط بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لتصل إلى 22%، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى مواقف الديمقراطيين الأخيرة من بعض التشريعات.وعزا الاستطلاع الأمر إلى ما وصفها بـ "العديد من الانتصارات التشريعية للديمقراطيين في أواخر يوليو وأوائل أغسطس"، لافتا إلى أنها "أدت على ما يبدو إلى زيادة في الرضا عن الكونغرس".ومن القوانين التي رفعت تلك النسبة عقب الموافقة عليها، تمرير الحزبين لقانون CHIPS والعلوم لعام 2022 الهادف إلى البحث العلمي والتطوير، وقانون خفض التضخم بناءً على تصويت حزبي، ومشروع القانون الذي يعالج تغير المناخ، وخفض تكلفة الرعاية الصحية والأدوية الموصوفة، ورفع الضرائب على الشركات.طالع يضا: استطلاع رأي: الأمريكيون يعتبرون سياسة بايدن الفاشلة سببا لارتفاع أسعار البنزين

https://sputnikarabic.ae/20220926/استطلاع-غالبية-الديمقراطيين-لا-يؤيدون-ترشح-بايدن-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1068247092.html

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