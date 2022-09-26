عربي
https://sputnikarabic.ae/20220926/استطلاع-لمؤسسة-غالوب-نسبة-رضا-الأمريكيين-عن-الكونغرس-23-1068280651.html
استطلاع لمؤسسة "غالوب": نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس 23%
استطلاع لمؤسسة "غالوب": نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس 23%
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"، ونشرته اليوم الاثنين، أن نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس وآدائه قد ارتفعت إلى 22%، بعد أن كانت 16%. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T16:04+0000
2022-09-26T16:04+0000
الكونغرس الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047831813_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_70923f42343cc33b675a972ae8865036.jpg
ووفقا لموقع مؤسسة "غالوب" الإلكتروني، فإن 23% في الولايات المتحدة راضون عن الطريقة التي يتعامل بها الكونغرس مع وظيفته، بينما 75% منهم غير راضين.ولفت الاستطلاع إلى أن نسبة الرضا ارتفعت خمس نقاط بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لتصل إلى 22%، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى مواقف الديمقراطيين الأخيرة من بعض التشريعات.وعزا الاستطلاع الأمر إلى ما وصفها بـ "العديد من الانتصارات التشريعية للديمقراطيين في أواخر يوليو وأوائل أغسطس"، لافتا إلى أنها "أدت على ما يبدو إلى زيادة في الرضا عن الكونغرس".ومن القوانين التي رفعت تلك النسبة عقب الموافقة عليها، تمرير الحزبين لقانون CHIPS والعلوم لعام 2022 الهادف إلى البحث العلمي والتطوير، وقانون خفض التضخم بناءً على تصويت حزبي، ومشروع القانون الذي يعالج تغير المناخ، وخفض تكلفة الرعاية الصحية والأدوية الموصوفة، ورفع الضرائب على الشركات.طالع يضا: استطلاع رأي: الأمريكيون يعتبرون سياسة بايدن الفاشلة سببا لارتفاع أسعار البنزين
https://sputnikarabic.ae/20220926/استطلاع-غالبية-الديمقراطيين-لا-يؤيدون-ترشح-بايدن-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1068247092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1047831813_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_178c1068772c386284317b227203b455.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي

استطلاع لمؤسسة "غالوب": نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس 23%

16:04 GMT 26.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhiteالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبرTelegram
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"، ونشرته اليوم الاثنين، أن نسبة رضا الأمريكيين عن الكونغرس وآدائه قد ارتفعت إلى 22%، بعد أن كانت 16%.
ووفقا لموقع مؤسسة "غالوب" الإلكتروني، فإن 23% في الولايات المتحدة راضون عن الطريقة التي يتعامل بها الكونغرس مع وظيفته، بينما 75% منهم غير راضين.
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
استطلاع: غالبية الديمقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة
08:34 GMT
ولفت الاستطلاع إلى أن نسبة الرضا ارتفعت خمس نقاط بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، لتصل إلى 22%، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى مواقف الديمقراطيين الأخيرة من بعض التشريعات.

وقال استطلاع غالوب أن نسبة الـ 23%، هي أعلى نقطة يصل إليها الكونغرس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في عام 2022، وذلك بعد أن بلغت ذروتها عند 36% في مارس/ آذار 2021، لتعود وتنتكس عند أدنى مستوى لها وهو 16% في يونيو/ حزيران.

وعزا الاستطلاع الأمر إلى ما وصفها بـ "العديد من الانتصارات التشريعية للديمقراطيين في أواخر يوليو وأوائل أغسطس"، لافتا إلى أنها "أدت على ما يبدو إلى زيادة في الرضا عن الكونغرس".
ومن القوانين التي رفعت تلك النسبة عقب الموافقة عليها، تمرير الحزبين لقانون CHIPS والعلوم لعام 2022 الهادف إلى البحث العلمي والتطوير، وقانون خفض التضخم بناءً على تصويت حزبي، ومشروع القانون الذي يعالج تغير المناخ، وخفض تكلفة الرعاية الصحية والأدوية الموصوفة، ورفع الضرائب على الشركات.
طالع يضا: استطلاع رأي: الأمريكيون يعتبرون سياسة بايدن الفاشلة سببا لارتفاع أسعار البنزين
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:48 GMTМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала