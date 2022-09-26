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https://sputnikarabic.ae/20220926/الإطار-التنسيقي-يجدد-استعداده-للذهاب-إلى-انتخابات-مبكرة-بعد-استكمال-مقدماتها-وتشكيل-حكومة-مكتملة-1068292803.html
الإطار التنسيقي يجدد استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها وتشكيل حكومة مكتملة
الإطار التنسيقي يجدد استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها وتشكيل حكومة مكتملة
رحب الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة قال إنها "ستعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T19:28+0000
2022-09-26T19:28+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال الإطار التنسيقي، في بيان له، إنه "عقد اجتماعه الاعتيادي، وناقش آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة"، مجددا استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسب موقع "السومرية نيوز".ودعا البيان، "القوى الكردستانية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مؤكدا ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة.وختم الإطار التنسيقي بيانه بتأكيد "حرصه على استكمال بناء الدولة بارادة وطنية مستقلة"، رافضاً المحاولات والضغوطات والتدخلات الخارجية ومن أي طرف كان.ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.وكان محمد الحلبوسي، أعلن في وقت سابق اليوم، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الحلبوسي-لم-أتداول-قرار-الاستقالة-مع-أحد-والذهاب-إلى-انتخابات-مبكرة-سلاح-ذو-حدين-1068279218.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

الإطار التنسيقي يجدد استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها وتشكيل حكومة مكتملة

19:28 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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رحب الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة قال إنها "ستعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد".
وقال الإطار التنسيقي، في بيان له، إنه "عقد اجتماعه الاعتيادي، وناقش آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة"، مجددا استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسب موقع "السومرية نيوز".
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
الحلبوسي: لم أتداول قرار الاستقالة مع أحد والذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين
15:33 GMT
ودعا البيان، "القوى الكردستانية لحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية"، مؤكدا ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة.
وختم الإطار التنسيقي بيانه بتأكيد "حرصه على استكمال بناء الدولة بارادة وطنية مستقلة"، رافضاً المحاولات والضغوطات والتدخلات الخارجية ومن أي طرف كان.
ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.
وكان محمد الحلبوسي، أعلن في وقت سابق اليوم، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
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