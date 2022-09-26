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https://sputnikarabic.ae/20220926/الاتحاد-الأوروبي-يأمل-في-الإبقاء-على-علاقة-الصداقة-مع-إيطاليا-بعد-صعود-اليمين-1068264514.html
الاتحاد الأوروبي يأمل في الإبقاء على علاقة "الصداقة" مع إيطاليا بعد صعود اليمين
الاتحاد الأوروبي يأمل في الإبقاء على علاقة "الصداقة" مع إيطاليا بعد صعود اليمين
قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إنها تأمل في إقامة علاقة بناءة مع الحكومة المقبلة في إيطاليا، بعدما حقق حزب شعبوي عرف بتشككيه في الاتحاد الأوروبا، الفوز... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:13+0000
2022-09-26T12:13+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
إيطاليا
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أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" بالانتخابات التشريعية في حدث غير مسبوق منذ عام 1945.وأقر الحزب الديمقراطي الممثل ليسار الوسط في إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بهزيمته في الانتخابات العامة، موضحا أنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان المقبل.وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر في إفادة صحفية أن المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تعمل من حيث المبدأ "مع الحكومات التي ستخرج من الانتخابات".وأضاف: "هذا لا يختلف في هذه الحالة. بالطبع نأمل أن يكون لدينا تعاون بناء مع السلطات الإيطالية الجديدة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".من جانبها قالت الحكومة الألمانية إنها تتوقع أن تستمر إيطاليا في كونها "دولة صديقة للغاية لأوروبا"، على الرغم من فوز الحزب اليميني المتطرف في الانتخابات العامة.وقال وولفجانغ بوشنر نائب المتحدث باسم المستشار أولاف شولتز للصحفيين: "علينا بالطبع انتظار النتيجة الرسمية النهائية لهذه الانتخابات".وتابع: "لكن في هذا الوقت ما سيقوله المستشار هو أن إيطاليا بلد صديق للغاية لأوروبا مع مواطنين ودودين للغاية لأوروبا ونفترض أن ذلك لن يتغير".فيما ذكر المتحدث باسم وزير المالية الألماني أن برلين تتوقع أن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة احترام اتفاقية الاستقرار التي تحدد القواعد المالية لمنطقة اليورو.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا
أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا

الاتحاد الأوروبي يأمل في الإبقاء على علاقة "الصداقة" مع إيطاليا بعد صعود اليمين

12:13 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROزعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا
زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف فراتيلي ديتاليا (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
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قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إنها تأمل في إقامة علاقة بناءة مع الحكومة المقبلة في إيطاليا، بعدما حقق حزب شعبوي عرف بتشككيه في الاتحاد الأوروبا، الفوز في الانتخابات العامة.
أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" بالانتخابات التشريعية في حدث غير مسبوق منذ عام 1945.
Лидер правой партии Братья Италии Джорджия Мелони держит плакат с надписью Спасибо, Италия в избирательном штабе своей партии в Риме - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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وأقر الحزب الديمقراطي الممثل ليسار الوسط في إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بهزيمته في الانتخابات العامة، موضحا أنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان المقبل.
وذكر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر في إفادة صحفية أن المفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تعمل من حيث المبدأ "مع الحكومات التي ستخرج من الانتخابات".
وأضاف: "هذا لا يختلف في هذه الحالة. بالطبع نأمل أن يكون لدينا تعاون بناء مع السلطات الإيطالية الجديدة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
من جانبها قالت الحكومة الألمانية إنها تتوقع أن تستمر إيطاليا في كونها "دولة صديقة للغاية لأوروبا"، على الرغم من فوز الحزب اليميني المتطرف في الانتخابات العامة.
زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف فراتيلي ديتاليا (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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وقال وولفجانغ بوشنر نائب المتحدث باسم المستشار أولاف شولتز للصحفيين: "علينا بالطبع انتظار النتيجة الرسمية النهائية لهذه الانتخابات".
وتابع: "لكن في هذا الوقت ما سيقوله المستشار هو أن إيطاليا بلد صديق للغاية لأوروبا مع مواطنين ودودين للغاية لأوروبا ونفترض أن ذلك لن يتغير".
فيما ذكر المتحدث باسم وزير المالية الألماني أن برلين تتوقع أن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة احترام اتفاقية الاستقرار التي تحدد القواعد المالية لمنطقة اليورو.
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