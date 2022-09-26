https://sputnikarabic.ae/20220926/الاحتجاجات-في-إيران-بين-الواقع-الداخلي-والبعد-الخارجي-للأحداث-1068271279.html
الاحتجاجات في إيران.. بين الواقع الداخلي والبعد الخارجي للأحداث
الاحتجاجات في إيران.. بين الواقع الداخلي والبعد الخارجي للأحداث
تناقش الحلقة تواصل المظاهرات، والمظاهرات المضادة في إيران على خلفية وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني في أحد أقسام الشرطة في العاصمة طهران. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:17+0000
2022-09-26T13:17+0000
2022-09-26T13:17+0000
راديو
بانوراما
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الإحتجاجات في إيران.. بين الواقع الداخلي والبعد الخارجي للأحداث
الإحتجاجات في إيران.. بين الواقع الداخلي والبعد الخارجي للأحداث
وتخللت المظاهرات التي قام بها محتجون على وفاة أميني في أكثر من مدينة إيرانية صدامات مع القوى الأمنية، وسقوط عدد من القتلى في صفوف المدنيين وعناصر الشرطة.الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان، أشار إلى أن للمظاهرات بعد إضافي يتعلق بحالة عدم الرضى داخل الشارع الإيراني نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، مضيفًا بوجود محاولات كذلك لتسييس القضية ورفع شعارات في هذا السياق وصولًا للمطالبة بإسقاط النظام.كما أشار إلى أن ما يحصل في إيران الآن يشكل فرصة لا تعوض بالنسبة إلى البلدان الغربية التي تعتبر زعزعة الاستقرار في الجمهورية الإسلامية في صالحها، لا سيما مع رفع المتظاهرين لأول مرة شعار الاستقلال.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الاحتجاجات في إيران.. بين الواقع الداخلي والبعد الخارجي للأحداث
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تناقش الحلقة تواصل المظاهرات، والمظاهرات المضادة في إيران على خلفية وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني في أحد أقسام الشرطة في العاصمة طهران.
وتخللت المظاهرات التي قام بها محتجون على وفاة أميني في أكثر من مدينة إيرانية صدامات مع القوى الأمنية، وسقوط عدد من القتلى في صفوف المدنيين وعناصر الشرطة.
الخبير في الشؤون الإقليمية، حيدر سلمان، أشار إلى أن للمظاهرات بعد إضافي يتعلق بحالة عدم الرضى داخل الشارع الإيراني نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، مضيفًا بوجود محاولات كذلك لتسييس القضية ورفع شعارات في هذا السياق وصولًا للمطالبة بإسقاط النظام.
كما أشار إلى أن ما يحصل في إيران الآن يشكل فرصة لا تعوض بالنسبة إلى البلدان الغربية التي تعتبر زعزعة الاستقرار في الجمهورية الإسلامية في صالحها، لا سيما مع رفع المتظاهرين لأول مرة شعار الاستقلال.
التفاصيل في الملف الصوتي...