https://sputnikarabic.ae/20220926/الجزائر-تتوقع-فائضا-في-الميزان-التجاري-يتجاوز-17-مليار-دولار-بحلول-نهاية-2022-1068238837.html
الجزائر تتوقع فائضا في الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دولار بحلول نهاية 2022
الجزائر تتوقع فائضا في الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دولار بحلول نهاية 2022
توقع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن تحقق بلاده فائضا في الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دولار بنهاية عام 2022. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T06:30+0000
2022-09-26T06:30+0000
2022-09-26T06:30+0000
الجزائر
ميزان تجاري
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جاء هذا خلال ختام لقاء حكومي في العاصمة مع الولاة، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.قال رئيس الحكومة الجزائري إن الميزان التجاري حقق فائضا يبلغ نحو 14 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي "وننتظر أن يفوق 17 مليارا بنهاية 2022".وأضاف رئيس الحكومة أن سياسة بلاده المعتمدة في التجارة الخارجية تهدف لضبط وترشيد الواردات وليس كبحها.وأوضح عبد الرحمن أن قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، متوقعا أن تبلغ 7 مليارات بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وفي العام الماضي بلغت قيمة صادرات الجزائر غير النفطية 5 مليارات دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
https://sputnikarabic.ae/20220925/محكمة-جزائرية-تؤيد-حكما-بالسجن-10-سنوات-بحق-مالك-مجموعة-النهار-الإعلامية-1068235649.html
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الجزائر, ميزان تجاري
الجزائر تتوقع فائضا في الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دولار بحلول نهاية 2022
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توقع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن تحقق بلاده فائضا في الميزان التجاري يتجاوز 17 مليار دولار بنهاية عام 2022.
جاء هذا خلال ختام لقاء حكومي في العاصمة مع الولاة، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية
الرسمية.
قال رئيس الحكومة الجزائري إن الميزان التجاري حقق فائضا يبلغ نحو 14 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي "وننتظر أن يفوق 17 مليارا بنهاية 2022".
وأضاف رئيس الحكومة أن سياسة بلاده المعتمدة في التجارة الخارجية تهدف لضبط وترشيد الواردات
وليس كبحها.
وأوضح عبد الرحمن أن قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، متوقعا أن تبلغ 7 مليارات بنهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي العام الماضي بلغت قيمة صادرات الجزائر غير النفطية 5 مليارات دولار، وهو أعلى رقم في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.