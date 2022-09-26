https://sputnikarabic.ae/20220926/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-صناعة-سفينة-الشهيد-أبو-مهدي-المهندس-العام-المقبل-1068288217.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن صناعة سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العام المقبل

الحرس الثوري الإيراني يعلن صناعة سفينة "الشهيد أبو مهدي المهندس" العام المقبل

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، صناعة سفينة حربية تحمل اسم نائب رئيس الحشد الشعبي الراحل أبو مهدي المهندس. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T17:53+0000

2022-09-26T17:53+0000

2022-09-26T17:53+0000

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

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وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، العميد علي رضا تنكسيري، إن "عملية صناعة السفينة الحربية ستنطلق في السنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس/ آذار 2023"، مشيرا إلى "سفينة الشهيد سليماني التي صنعت بدعم من قائد الثورة الإسلامية، في وقت رفضت فيه بعض الدول إعطاء إيران حتى صاروخ واحد"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأوضح الأدميرال تنكسيري، أن "سفينة "الشهيد سليماني" الحربية، تزن 600 طن وتحمل 16 صاروخا بمدى متدن و4 صواريخ بعيدة المدى وتعد الأولى من نوعها لدى الجمهورية الإسلامية تستطيع صواريخها الانطلاق بشكل عمودي".وبين أنها "مزودة بصواريخ سطح – سطح بمديات متعددة من 90 الى 750 كلم، وأن كافة الصواريخ وأسلحتها وأدوات الحرب الإلكترونية صناعة داخلية بالكامل، حيث استغرقت عملية صناعتها 18 شهرا".وكانت القوات البحرية الإيرانية، أزاحت منذ أسبوعين، الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد بحرية الحرس علي رضا تنكسيري، في بندر عباس.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا: "تمت إزاحة الستار عن سفينة "الشهيد سليماني"، لإجراء الدوريات والمهام القتالية، وسفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية- البنتاغون، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

https://sputnikarabic.ae/20220905/الحرس-الثوري-الإيراني-يزيح-الستار-عن-الشهيد-سليماني-سفينة-قتالية-قادرة-على-التخفي-من-الرادار-1067322164.html

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