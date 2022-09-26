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الحكومة المصرية تمهد لطرح أسهم شركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة نهاية العام الجاري
الحكومة المصرية تمهد لطرح أسهم شركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة نهاية العام الجاري
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عزمها طرح أسهم شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في البورصة قبل انتهاء العام الجاري 2022. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T19:43+0000
2022-09-26T19:43+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، فقد عقد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، اجتماعاً، اليوم: "لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها في البورصة".وحضر الاجتماع وزيرة التخطيط ووزير المالية وعدد من المسؤولين، بالإضافة لمسؤولي الشركتين.واستعرض الاجتماع "الدراسات التي تتم حالياً باهتمام، فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بهذا الخصوص".واستعرض مدبولي، خلال الاجتماع "الخطوات التي تتم لإعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، تمهيداً لطرح حصص منهما بالبورصة".وتم استعراض "نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول، وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات، والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام".وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عزمها إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، تمهيداً لطرح حصص من تلك الشركات في البورصة.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد

الحكومة المصرية تمهد لطرح أسهم شركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة نهاية العام الجاري

19:43 GMT 26.09.2022
© YouTube.comالبورصة المصرية
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© YouTube.com
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عزمها طرح أسهم شركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في البورصة قبل انتهاء العام الجاري 2022.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء، فقد عقد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، اجتماعاً، اليوم: "لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، استعداداً لطرح حصص منها في البورصة".
وحضر الاجتماع وزيرة التخطيط ووزير المالية وعدد من المسؤولين، بالإضافة لمسؤولي الشركتين.
واستعرض الاجتماع "الدراسات التي تتم حالياً باهتمام، فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بهذا الخصوص".
واستعرض مدبولي، خلال الاجتماع "الخطوات التي تتم لإعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية (صافي)، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، تمهيداً لطرح حصص منهما بالبورصة".
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وتم استعراض "نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول، وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات، والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام".
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عزمها إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، تمهيداً لطرح حصص من تلك الشركات في البورصة.
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