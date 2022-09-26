https://sputnikarabic.ae/20220926/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-لا-تحتاج-إلى-نشر-قواعد-عسكرية-روسية-على-أراضيها-1068250443.html
الخارجية البيلاروسية: مينسك لا تحتاج إلى نشر قواعد عسكرية روسية على أراضيها
الخارجية البيلاروسية: مينسك لا تحتاج إلى نشر قواعد عسكرية روسية على أراضيها
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، بأن بلاده لا ترى حاجة بنشر قواعد عسكرية روسية نظرًا لتطور تقنيات الدفاع. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T08:51+0000
2022-09-26T08:51+0000
2022-09-26T08:51+0000
العالم
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وقال ماكي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان الحشد العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدود بيلاروسيا يجعل فكرة وضع القواعد الروسية في الجمهورية أكثر أهمية: "هذه المحادثات مستمرة منذ فترة طويلة لا أحد يعرف ما قد يحدث، ولا شيء يمكن استبعاده في المستقبل، نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بتطور الوضع، وعدم القدرة على التنبؤ بسلوك شركائنا".وأضاف ماكي: "لكن في الوقت الحالي، نظرًا للمستوى العالي للتكنولوجيا العسكرية التي تم تحقيقها اليوم، أعتقد أنه لا جدوى من وضع قواعد عسكرية أجنبية إضافية على الأراضي البيلاروسية".كما أشار ماكي إلى أن خطوات مينسك في مجال الأسلحة النووية ستعتمد على تهديدات الغرب لبيلاروسيا وروسيا.وقال ماكي لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "تحدث رؤساءنا منذ بعض الوقت عن حقيقة أنه سيتم تحديث أنواع معينة من الطائرات وتجهيزها، من بين أمور أخرى، بوسائل مناسبة لنقل الأسلحة النووية"، مضيفا: "بعض الخيارات الأخرى غير مستبعدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية البيلاروسية: مينسك لا تحتاج إلى نشر قواعد عسكرية روسية على أراضيها
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أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، بأن بلاده لا ترى حاجة بنشر قواعد عسكرية روسية نظرًا لتطور تقنيات الدفاع.
وقال ماكي لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان الحشد العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدود بيلاروسيا يجعل فكرة وضع القواعد الروسية في الجمهورية أكثر أهمية: "هذه المحادثات مستمرة منذ فترة طويلة لا أحد يعرف ما قد يحدث، ولا شيء يمكن استبعاده في المستقبل، نظرًا لعدم القدرة على التنبؤ بتطور الوضع، وعدم القدرة على التنبؤ بسلوك شركائنا".
وأضاف ماكي: "لكن في الوقت الحالي، نظرًا للمستوى العالي للتكنولوجيا العسكرية التي تم تحقيقها اليوم، أعتقد أنه لا جدوى من وضع قواعد عسكرية أجنبية إضافية على الأراضي البيلاروسية".
كما أشار ماكي إلى أن خطوات مينسك في مجال الأسلحة النووية ستعتمد على تهديدات الغرب لبيلاروسيا وروسيا.
وقال ماكي لوكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "تحدث رؤساءنا منذ بعض الوقت عن حقيقة أنه سيتم تحديث أنواع معينة من الطائرات وتجهيزها، من بين أمور أخرى، بوسائل مناسبة لنقل الأسلحة النووية"، مضيفا: "بعض الخيارات الأخرى غير مستبعدة".