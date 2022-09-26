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https://sputnikarabic.ae/20220926/الخارجية-الصينية-ترد-على-تصريحات-المرشحة-لمنصب-رئيسة-وزراء-إيطاليا-بشأن-تايوان-1068254753.html
الخارجية الصينية ترد على تصريحات المرشحة لمنصب رئيسة وزراء إيطاليا بشأن تايوان
الخارجية الصينية ترد على تصريحات المرشحة لمنصب رئيسة وزراء إيطاليا بشأن تايوان
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على تصريحات المرشحة بقوة لمنصب رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بشأن تايوان. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:08+0000
2022-09-26T10:08+0000
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وحثت الوزارة "الأشخاص المعنيين في إيطاليا على الاعتراف الكامل بالحساسية العالية لمسألة تايوان، والالتزام الجاد بمبدأ "الصين الواحدة" وتجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التايوانية"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتابعت وزارة الخارجية الصينية بشأن الانتخابات الإيطالية: "نأمل أن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة اتباع سياسة إيجابية وعملية بشأن الصين، والعمل مع الصين لتعميق التعاون الثنائي والتبادلات الشعبية في مختلف المجالات لصالح البلدين والشعبين".وكانت جورجيا ميلوني أكدت في وقت سابق أنها ستكون صديقة لتايوان وليس الصين.وقالت في مقابلة مع تلفزيون "CNA" إن إيطاليا لم تعد تدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، لأن إيطاليا كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي فعلت ذلك من قبل، وفقا لصحيفة "تايوان نيوز".وأضافت: "بدون أدنى شك، إذا كانت هناك حكومة ليمين الوسط فمن المؤكد أن تايوان ستكون مصدر اهتمام أساسيا لإيطاليا".كما وصفت ميلوني العلاقة بين تايوان وإيطاليا بأنها "صداقة مخلصة"، مضيفة أنها كانت قلقة بشأن المناورات الحربية التي كانت تلعبها الصين في مضيق تايوان قبل وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب.وتابعة أن الصين أصبحت أكثر حزما في جميع أنحاء العالم وتزعج الوضع الراهن.وجورجيا ميلوني (45 عاما)، هي زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، وهي سياسية وصحفية، وستكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20220924/وانغ-يي-مبدأ-الصين-الواحدة-مقبول-من-المجتمع-الدولي-ولن-نوقف-جهود-إعادة-التوحيد-مع-تايوان-1068191074.html
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الصين, إيطاليا, العالم
الصين, إيطاليا, العالم

الخارجية الصينية ترد على تصريحات المرشحة لمنصب رئيسة وزراء إيطاليا بشأن تايوان

10:08 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROزعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا
زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف فراتيلي ديتاليا (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
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ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على تصريحات المرشحة بقوة لمنصب رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بشأن تايوان.
وحثت الوزارة "الأشخاص المعنيين في إيطاليا على الاعتراف الكامل بالحساسية العالية لمسألة تايوان، والالتزام الجاد بمبدأ "الصين الواحدة" وتجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التايوانية"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتابعت وزارة الخارجية الصينية بشأن الانتخابات الإيطالية: "نأمل أن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة اتباع سياسة إيجابية وعملية بشأن الصين، والعمل مع الصين لتعميق التعاون الثنائي والتبادلات الشعبية في مختلف المجالات لصالح البلدين والشعبين".
وكانت جورجيا ميلوني أكدت في وقت سابق أنها ستكون صديقة لتايوان وليس الصين.
وقالت في مقابلة مع تلفزيون "CNA" إن إيطاليا لم تعد تدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، لأن إيطاليا كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي فعلت ذلك من قبل، وفقا لصحيفة "تايوان نيوز".
وأضافت: "بدون أدنى شك، إذا كانت هناك حكومة ليمين الوسط فمن المؤكد أن تايوان ستكون مصدر اهتمام أساسيا لإيطاليا".
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كما وصفت ميلوني العلاقة بين تايوان وإيطاليا بأنها "صداقة مخلصة"، مضيفة أنها كانت قلقة بشأن المناورات الحربية التي كانت تلعبها الصين في مضيق تايوان قبل وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب.
وتابعة أن الصين أصبحت أكثر حزما في جميع أنحاء العالم وتزعج الوضع الراهن.
وجورجيا ميلوني (45 عاما)، هي زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، وهي سياسية وصحفية، وستكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.
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