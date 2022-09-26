الخارجية الصينية ترد على تصريحات المرشحة لمنصب رئيسة وزراء إيطاليا بشأن تايوان
© AFP 2022 / ANDREAS SOLAROزعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا
زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، جورجيا ميلوني، تدلي بصوتها في مركز اقتراع بالانتخابات التشريعية، 25 سبتمبر/ أيلول 2022، روما، إيطاليا
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، على تصريحات المرشحة بقوة لمنصب رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بشأن تايوان.
وحثت الوزارة "الأشخاص المعنيين في إيطاليا على الاعتراف الكامل بالحساسية العالية لمسألة تايوان، والالتزام الجاد بمبدأ "الصين الواحدة" وتجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التايوانية"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتابعت وزارة الخارجية الصينية بشأن الانتخابات الإيطالية: "نأمل أن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة اتباع سياسة إيجابية وعملية بشأن الصين، والعمل مع الصين لتعميق التعاون الثنائي والتبادلات الشعبية في مختلف المجالات لصالح البلدين والشعبين".
#China urges relevant people in #Italy to fully recognize the high sensitivity of the #Taiwan question, earnestly abide by the one-China principle and avoid sending wrong signals to the Taiwan secessionist forces: Chinese FM said on Giorgia Meloni’s remarks on Taiwan https://t.co/LwB9LGIm3i— Global Times (@globaltimesnews) September 26, 2022
وكانت جورجيا ميلوني أكدت في وقت سابق أنها ستكون صديقة لتايوان وليس الصين.
وقالت في مقابلة مع تلفزيون "CNA" إن إيطاليا لم تعد تدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، لأن إيطاليا كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي فعلت ذلك من قبل، وفقا لصحيفة "تايوان نيوز".
وأضافت: "بدون أدنى شك، إذا كانت هناك حكومة ليمين الوسط فمن المؤكد أن تايوان ستكون مصدر اهتمام أساسيا لإيطاليا".
كما وصفت ميلوني العلاقة بين تايوان وإيطاليا بأنها "صداقة مخلصة"، مضيفة أنها كانت قلقة بشأن المناورات الحربية التي كانت تلعبها الصين في مضيق تايوان قبل وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة في أوائل أغسطس/آب.
وتابعة أن الصين أصبحت أكثر حزما في جميع أنحاء العالم وتزعج الوضع الراهن.
وجورجيا ميلوني (45 عاما)، هي زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" (إخوان إيطاليا)، وهي سياسية وصحفية، وستكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.