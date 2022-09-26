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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الدفاع-الروسية-تحييد-150-عسكريا-وقوميا-في-مناطق-مختلفة-من-أوكرانيا-1068250950.html
الدفاع الروسية: تحييد 150عسكريا وقوميا في مناطق مختلفة من أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد 150عسكريا وقوميا في مناطق مختلفة من أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على 150 مسلحا بضربات عالية الدقة استهدفت مواقع "الفيلق الأجنبي" والتشكيلات الوطنية في مقاطعة نيكولايف ومنطقة... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T09:15+0000
2022-09-26T09:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم القضاء على 100 مسلح من خلال الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لـ "الفيلق الأجنبي" ووحدات التشكيلات القومية في منطقة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أن ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا قتلوا وأصيب أكثر من 40 في هجوم صاروخي على مركز القيادة الأمامي للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات الأوكرانية في منطقة تسوية تشاسوف يار من جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اجتماع قيادة اللواء. وتم تعطيل ثماني وحدات من المعدات العسكرية الخاصة.كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية استطاعت تحييد نحو 50 عسكريا في مقاطعة نيكولايف، بالإضافة إلى عدد من المركبات العسكرية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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الدفاع الروسية: تحييد 150عسكريا وقوميا في مناطق مختلفة من أوكرانيا

09:15 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 26.09.2022)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مروحية مي-8 ام تي في تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على 150 مسلحا بضربات عالية الدقة استهدفت مواقع "الفيلق الأجنبي" والتشكيلات الوطنية في مقاطعة نيكولايف ومنطقة سفياتوغورسك .
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم القضاء على 100 مسلح من خلال الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لـ "الفيلق الأجنبي" ووحدات التشكيلات القومية في منطقة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أن ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا قتلوا وأصيب أكثر من 40 في هجوم صاروخي على مركز القيادة الأمامي للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات الأوكرانية في منطقة تسوية تشاسوف يار من جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اجتماع قيادة اللواء. وتم تعطيل ثماني وحدات من المعدات العسكرية الخاصة.
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية استطاعت تحييد نحو 50 عسكريا في مقاطعة نيكولايف، بالإضافة إلى عدد من المركبات العسكرية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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