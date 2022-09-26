الدفاع الروسية: تحييد 150عسكريا وقوميا في مناطق مختلفة من أوكرانيا
09:15 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 26.09.2022)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8 ام تي في" تحلق فوق مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، القضاء على 150 مسلحا بضربات عالية الدقة استهدفت مواقع "الفيلق الأجنبي" والتشكيلات الوطنية في مقاطعة نيكولايف ومنطقة سفياتوغورسك .
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم القضاء على 100 مسلح من خلال الضربات عالية الدقة التي شنتها القوات الجوية الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لـ "الفيلق الأجنبي" ووحدات التشكيلات القومية في منطقة سفياتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أن ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا قتلوا وأصيب أكثر من 40 في هجوم صاروخي على مركز القيادة الأمامي للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات الأوكرانية في منطقة تسوية تشاسوف يار من جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اجتماع قيادة اللواء. وتم تعطيل ثماني وحدات من المعدات العسكرية الخاصة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أن ما يصل إلى 25 جنديًا أوكرانيًا قتلوا وأصيب أكثر من 40 في هجوم صاروخي على مركز القيادة الأمامي للواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات الأوكرانية في منطقة تسوية تشاسوف يار من جمهورية دونيتسك الشعبية خلال اجتماع قيادة اللواء. وتم تعطيل ثماني وحدات من المعدات العسكرية الخاصة.
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الجوية الروسية استطاعت تحييد نحو 50 عسكريا في مقاطعة نيكولايف، بالإضافة إلى عدد من المركبات العسكرية.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".