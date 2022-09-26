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https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئيس-الكوري-الجنوبي-يعلق-لأول-مرة-على-تسجيل-قال-فيه-ألفاظا-مسيئة-لنظيره-الأمريكي-1068263439.html
الرئيس الكوري الجنوبي يعلق لأول مرة على تسجيل قال فيه ألفاظا مسيئة لنظيره الأمريكي
الرئيس الكوري الجنوبي يعلق لأول مرة على تسجيل قال فيه ألفاظا مسيئة لنظيره الأمريكي
قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، الاثنين، إن تقارير "غير صحيحة" حول تصريحات سُجلت له بالمصادفة عبر ميكروفون مفتوح أضرت بالتحالف الكوري الأمريكي، في أول... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:53+0000
2022-09-26T11:53+0000
العالم
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وفي الأسبوع الماضي، سُجل فيديو للرئيس يون وهو يصرح بشكل شخصي لمساعديه في نيويورك بكلمات غير مهذبة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وقال يون للصحفيين إن "إلحاق الضرر بالتحالف بتقارير إعلامية غير صحيحة سيعرض المواطنين للخطر"، مضيفا أنه ينبغي التحقق بوضوح من كيفية تداول هذه التقارير غير الصحيحة".ورغم أن التسجيل لم يكن واضحا بسبب الضوضاء، اعتقد الكثيرون أنه كان يتحدث عن الكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا للوكالة.وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، رفض الادعاء من قبل، مشددا على أن يون لم يشر إلى الكونغرس أو بايدن، وأنه كان يتحدث عن شعوره بالإحراج إذا رفضت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في كوريا الجنوبية دون إشارة للكونغرس أو بايدن.وادعى حزب سلطة الشعب الذي ينتمي يون إليه أن المواطنين لم يستمعوا جيدا لما يقوله يون لأن العنوان الفرعي بالفيديو ضللهم.
https://sputnikarabic.ae/20220922/كوريا-الجنوبية-تنفي-استخدام-رئيسها-لغة-بذيئة-للإشارة-إلى-بايدن-والكونغرس-1068112476.html
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العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الكوري الجنوبي يعلق لأول مرة على تسجيل قال فيه ألفاظا مسيئة لنظيره الأمريكي

11:53 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUNرئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022
رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، 10 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / JEON HEON-KYUN
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قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، الاثنين، إن تقارير "غير صحيحة" حول تصريحات سُجلت له بالمصادفة عبر ميكروفون مفتوح أضرت بالتحالف الكوري الأمريكي، في أول تعليق له على الجدل المثار مؤخرا.
وفي الأسبوع الماضي، سُجل فيديو للرئيس يون وهو يصرح بشكل شخصي لمساعديه في نيويورك بكلمات غير مهذبة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وقال يون للصحفيين إن "إلحاق الضرر بالتحالف بتقارير إعلامية غير صحيحة سيعرض المواطنين للخطر"، مضيفا أنه ينبغي التحقق بوضوح من كيفية تداول هذه التقارير غير الصحيحة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، 21 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
كوريا الجنوبية تنفي استخدام رئيسها "لغة بذيئة" للإشارة إلى بايدن والكونغرس
22 سبتمبر, 19:32 GMT
ورغم أن التسجيل لم يكن واضحا بسبب الضوضاء، اعتقد الكثيرون أنه كان يتحدث عن الكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي جو بايدن وفقا للوكالة.
وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، رفض الادعاء من قبل، مشددا على أن يون لم يشر إلى الكونغرس أو بايدن، وأنه كان يتحدث عن شعوره بالإحراج إذا رفضت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في كوريا الجنوبية دون إشارة للكونغرس أو بايدن.
وادعى حزب سلطة الشعب الذي ينتمي يون إليه أن المواطنين لم يستمعوا جيدا لما يقوله يون لأن العنوان الفرعي بالفيديو ضللهم.
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