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https://sputnikarabic.ae/20220926/السيسي-يوجه-بإنشاء-أكبر-مركز-إقليمي-لزراعة-الأعضاء-في-مصر-والشرق-الأوسط-وأفريقيا-1068281805.html
السيسي يوجه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا
السيسي يوجه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T16:25+0000
2022-09-26T16:25+0000
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وأصدر السيسي توجيها بأن يتم إنشاء المركز داخل معهد "ناصر"، الذي أوصى بتطويره ليصبح مدينة طبية عالمية جديدة، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ووجه بأن يتم إنشاء المركز "بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين"، وفقا للبيان.وجاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

السيسي يوجه بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

16:25 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأصدر السيسي توجيها بأن يتم إنشاء المركز داخل معهد "ناصر"، الذي أوصى بتطويره ليصبح مدينة طبية عالمية جديدة، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
ووجه بأن يتم إنشاء المركز "بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين"، وفقا للبيان.
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وجاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.
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