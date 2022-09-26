https://sputnikarabic.ae/20220926/الشركة-المشغلة-لـالتيار-الشمالي-1-تعلن-عن-انخفاض-الضغط-بعد-ساعات-من-إعلان-انخفاضه-في-الخط-الثاني--1068294278.html
الشركة المشغلة لـ"التيار الشمالي 1" تعلن عن انخفاض الضغط بعد ساعات من إعلان انخفاضه في الخط الثاني
الشركة المشغلة لـ"التيار الشمالي 1" تعلن عن انخفاض الضغط بعد ساعات من إعلان انخفاضه في الخط الثاني
أعلنت الشركة المشغلة لخط "التيار الشمالي 1"، "نورد ستريم إيه جي"، عن تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1"، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في الأسباب. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T20:49+0000
2022-09-26T20:49+0000
2022-09-26T20:49+0000
العالم
روسيا
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وقالت الشركة: "الليلة، سجل مرسلو مركز التحكم في (التيار الشمالي 1) انخفاضا في الضغط على كلا خطي خط أنابيب الغاز. ويجري التحقيق في الأسباب".تم تعليق عمل "التيار الشمالي 1" منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات مرتبطة بالعقوبات الغربية، لكن خط الأنابيب ظل ممتلئا بالغاز.وكان قد أعلن المشغل الرسمي لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب.وأضاف بيان شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن التحقيق جار لمعرفة الأسباب.ومن جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن أسباب الحادث لا تزال غير واضحة.وأصدرت السلطة البحرية الدنماركية، اليوم الاثنين، رسالة بشأن تسرب غاز بالقرب من جزيرة بورنهولم، والذي "قد يكون خطيرا على الملاحة".وتمتد أنابيب "التيار الشمالي 2"من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا وتتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الشركة-المشغلة-لأنابيب-التيار-الشمالي-2-تعلن-عن-انخفاض-الضغط-لمستويات-قياسية-بسبب-عطل-مجهول-1068274675.html
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العالم, روسيا
الشركة المشغلة لـ"التيار الشمالي 1" تعلن عن انخفاض الضغط بعد ساعات من إعلان انخفاضه في الخط الثاني
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أعلنت الشركة المشغلة لخط "التيار الشمالي 1"، "نورد ستريم إيه جي"، عن تسجيل انخفاض في الضغط على خط "التيار الشمالي 1"، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في الأسباب.
وقالت الشركة: "الليلة، سجل مرسلو مركز التحكم في (التيار الشمالي 1) انخفاضا في الضغط على كلا خطي خط أنابيب الغاز. ويجري التحقيق في الأسباب".
تم تعليق عمل "التيار الشمالي 1" منذ نهاية أغسطس/ آب الماضي بسبب مشكلات في إصلاح التوربينات مرتبطة بالعقوبات الغربية، لكن خط الأنابيب ظل ممتلئا بالغاز.
وكان قد أعلن المشغل الرسمي لخط أنابيب
الغاز "التيار الشمالي 2"، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب.
وأصدرت الشركة المشغلة بيانا وجاء فيه: "حالة طوارئ على الخط A من خط أنابيب الغاز سجل انخفاضا قياسيا بمستوى الضغط، حيث تم الإبلاغ عن الحادث على الفور لخدمات السواحل في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا".
وأضاف بيان شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن التحقيق جار لمعرفة الأسباب.
ومن جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن أسباب الحادث لا تزال غير واضحة.
تم إخطار خدمات السواحل في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا على الفور بالحادثة، ولا يزال التحقيق جاريا، بحسب شركة "نورد ستريم 2 أي جي". وكإجراء أمني، تم إنشاء "منطقة أمنية" في دائرة نصف قطرها خمسة أميال بحرية ضمن منطقة الطوارئ.
وأصدرت السلطة البحرية الدنماركية، اليوم الاثنين، رسالة بشأن تسرب غاز بالقرب من جزيرة بورنهولم، والذي "قد يكون خطيرا على الملاحة".
وقالت وكالة الطاقة الدنماركية إن التسريب حدث على أحد خطي "التيار الشمالي 2" في المنطقة الدنماركية جنوب شرق دويود الواقعة في جزيرة بورنهولم.
وتمتد أنابيب "التيار الشمالي 2"من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا وتتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز.