https://sputnikarabic.ae/20220926/العراق-الحشد-الشعبي-ينفذ-عملية-استباقية-في-نينوى-1068239610.html
العراق.. الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في نينوى
العراق.. الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في نينوى
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن تنفيذ عملية استباقية لتفتيش عدة مناطق في محافظة نينوى. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T07:27+0000
2022-09-26T07:27+0000
2022-09-26T07:27+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الفوج الثالث في اللواء 14 انطلق في تنفيذ عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش ضفاف نهر دجلة وبمسافة 7 كم وصولا إلى مناطق بادوش.وأوضح أن القوة تواصل عمليات التفتيش وذلك لمنع تواجد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) في المناطق المذكورة.يذكر أن العراق كان قد أعلن في ديسمبر 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220814/-الجيش-العراقي-يشيد-بمساندة-فرنسا-له-في-مواجهة-داعش-1066383902.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق.. الحشد الشعبي ينفذ عملية استباقية في نينوى
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن تنفيذ عملية استباقية لتفتيش عدة مناطق في محافظة نينوى.
جاء هذا في بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن الفوج الثالث في اللواء 14 انطلق في تنفيذ عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية لتفتيش ضفاف نهر دجلة وبمسافة 7 كم وصولا إلى مناطق بادوش.
وأوضح أن القوة تواصل عمليات التفتيش وذلك لمنع تواجد خلايا تنظيم "داعش"
الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) في المناطق المذكورة.
يذكر أن العراق كان قد أعلن في ديسمبر 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.