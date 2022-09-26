https://sputnikarabic.ae/20220926/العسكريون-المتقاعدون-اقتحموا-ساحة-البرلمان-اللبناني-نريد-حقوقنا-1068269505.html

العسكريون المتقاعدون اقتحموا ساحة البرلمان اللبناني "نريد حقوقنا"

العسكريون المتقاعدون اقتحموا ساحة البرلمان اللبناني "نريد حقوقنا"

اقتحم العسكريون المتقاعدون محيط البرلمان اللبناني في بيروت، اليوم الاثنين 26 أيلول/سبتمبر، وذلك اعتراضا على الموازنة التي يعمل مجلس النواب على إقرارها... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T13:00+0000

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وتجمهر العسكريون المتقاعدون في الجيش اللبناني وقوى الأمن أمام مدخل البرلمان، ومع افتتاح جلسة الموازنة اقتحموا باحة البرلمان واستطاعوا الوصول إلى ساحة النجمة، بالرغم من محاولة حرس المجلس والقوى الأمنية منعهم واستعمال قنبلة مسيلة للدموع.وتعتبر عملية الاقتحام هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها متظاهرون من الوصول إلى ساحة النجمة منذ "انتفاضة 17 تشرين 2019".وانضم إلى العسكريين النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير، والنائب جميل السيد الذي عبر عن تضامنه معهم وتأييده لمطالبهم.وبعد مناوشات بين المتقاعدين وقوة من الجيش اللبناني، قرروا الانسحاب والعودة إلى مكان التجمع، تجنبا لأي احتكاكٍ مع عناصر الجيش والقوى الأمنية، باعتبار أن "الزمالة تجمعهم".وعبر عددا من العسكريين ل"سبوتنيك" عن الحالة الاقتصادية المتردية التي يعانوا منها يقول أحد العسكريين" إن غذائهم اليومي هو عبارة عن وجبة واحدة، الطبابة غير مؤمنة، والمدارس أيضا، أبنائنا يعانون لأننا غير قادرين على تأمين مستلزماتهم".وحضر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، إلى مكان التظاهرة وأبلغ المتظاهرين أن "المطالبة بالحقوق تشمل العسكريين بفئاتهم كافة وعوائل الشهداء والعسكريين المتقاعدين بما فيها كلّ الأسلاك العسكرية".وقال "نعمل ضمن إمكانات الحدّ الأقصى لنيل حقوق العسكريين، في المرحلة الأولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت".وأضاف "تقرر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال، وموضوع المخصّصات يحسم لاحقا وفق الحسابات وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه".وطالبوا أيضا "احتساب المساعدة على الراتب أو المعاش التقاعدي كاملين وليس على اساس الراتب أو اساس المعاش التقاعدي، لأن ذلك يؤدي الى تقاضي العسكريين في الخدمة والتقاعد ٥٠٪ مما يتقاضاه سائر الموظفين الذين يوازونهم في الرتبة والدرجة"، بالإضافة إلى "رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية لإنصاف ذوي الدخل المحدود، وإلغاء ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية استناداً إلى قرار المجلس الدستوري رقم 13/2019، وتأمين الاعتمادات الكافية للاستشفاء والمساعدات المدرسية".

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