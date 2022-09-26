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https://sputnikarabic.ae/20220926/القوات-الأوكرانية-تقصف-أحياء-بجمهورية-دونيتسك-بصورايخ-مزودة-بألغام-ليبيستوك-1068242069.html
القوات الأوكرانية تقصف أحياء في جمهورية دونيتسك بصورايخ مزودة بألغام "ليبيستوك"
القوات الأوكرانية تقصف أحياء في جمهورية دونيتسك بصورايخ مزودة بألغام "ليبيستوك"
قصفت القوات المسلحة الأوكرانية أحياء سكنية في دونيتسك بصواريخ مزودة بألغام "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة التي تستهدف المشاة. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T07:35+0000
2022-09-26T07:41+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
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وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، صباح اليوم الاثنين، بقيام القوات الأوكرانية بقصف منطقة كيروفسكي في دونيتسك.وأضاف المكتب التمثيلي عن إطلاق القوات الأوكارنية صواريخ مزودة بألغام "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة والتي تستهدف المشاة.وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220925/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدن-بيرفومايسكوي-و-نيتيلوفو-في-مناطق-دونيتسك-1068202449.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أحياء في جمهورية دونيتسك بصورايخ مزودة بألغام "ليبيستوك"

07:35 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 07:41 GMT 26.09.2022)
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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قصفت القوات المسلحة الأوكرانية أحياء سكنية في دونيتسك بصواريخ مزودة بألغام "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة التي تستهدف المشاة.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، صباح اليوم الاثنين، بقيام القوات الأوكرانية بقصف منطقة كيروفسكي في دونيتسك.
وأضاف المكتب التمثيلي عن إطلاق القوات الأوكارنية صواريخ مزودة بألغام "ليبيستوك" (البتلة) المحظورة والتي تستهدف المشاة.
وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
آثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 17 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف بلدتي بيرفومايسكوي ونيتيلوفو في مناطق دونيتسك
أمس, 04:40 GMT
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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