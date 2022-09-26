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https://sputnikarabic.ae/20220926/الكرملين-يعلق-على-نتائج-الانتخابات-الايطالية-1068259997.html
الكرملين يعلق على نتائج الانتخابات الايطالية
الكرملين يعلق على نتائج الانتخابات الايطالية
أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن نتائج الانتخابات الأخيرة في البرلمان الإيطالي هي شأن داخلي حصري وموسكو مستعدة لاستقبال أي قوى سياسية ايطالية... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:14+0000
2022-09-26T11:14+0000
روسيا
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قال بيسكوف بهذا الصدد: "هذا شأن داخلي ايطالي ونحن مستعدون للترحيب بأي قوى سياسية قادرة على تجاوز التيار السائد المليء بالكراهية لبلدنا وإظهار المزيد من الموضوعية تجاه بلادنا."وفاز ائتلاف من أحزاب يمين الوسط في انتخابات البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأحد ، في مجلسي البرلمان والشيوخ، ووفقًا لإحصاءات من مراكز الاقتراع التي أجرتها وزارة الداخلية.حصل تحالف أحزاب "إخوان إيطاليا" و "الرابطة" و "فورورد إيطاليا" و "نحن المعتدلون" على 43.9٪ من الأصوات.وفي مجلس الشيوخ فازت قوى يمين الوسط بحوالي 44.2٪ من الأصوات.وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" بالانتخابات التشريعية في حدث غير مسبوق منذ عام 1945.وأقر الحزب الديمقراطي الممثل ليسار الوسط في إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بهزيمته في الانتخابات العامة، موضحا أنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان المقبل.
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الكرملين يعلق على نتائج الانتخابات الايطالية

11:14 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أن نتائج الانتخابات الأخيرة في البرلمان الإيطالي هي شأن داخلي حصري وموسكو مستعدة لاستقبال أي قوى سياسية ايطالية للحوار.
قال بيسكوف بهذا الصدد: "هذا شأن داخلي ايطالي ونحن مستعدون للترحيب بأي قوى سياسية قادرة على تجاوز التيار السائد المليء بالكراهية لبلدنا وإظهار المزيد من الموضوعية تجاه بلادنا."
وفاز ائتلاف من أحزاب يمين الوسط في انتخابات البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأحد ، في مجلسي البرلمان والشيوخ، ووفقًا لإحصاءات من مراكز الاقتراع التي أجرتها وزارة الداخلية.
حصل تحالف أحزاب "إخوان إيطاليا" و "الرابطة" و "فورورد إيطاليا" و "نحن المعتدلون" على 43.9٪ من الأصوات.
وفي مجلس الشيوخ فازت قوى يمين الوسط بحوالي 44.2٪ من الأصوات.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، فوز حزب "فراتيلي ديتاليا" بالانتخابات التشريعية في حدث غير مسبوق منذ عام 1945.
وأقر الحزب الديمقراطي الممثل ليسار الوسط في إيطاليا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بهزيمته في الانتخابات العامة، موضحا أنه سيكون أكبر قوة معارضة في البرلمان المقبل.
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