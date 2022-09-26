https://sputnikarabic.ae/20220926/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1068295620.html
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T22:21+0000
2022-09-26T22:21+0000
2022-09-26T22:21+0000
إدلب
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060652979_0:56:1081:664_1920x0_80_0_0_02b0bd3addb32b1572ee86ae850aa419.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب مدير مركز المصالحة الروسي، أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحفية أمس الإثنين: "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح إيغوروف، أن عملية القصف سجلت في محافظة حلب.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1060652979_60:0:1019:719_1920x0_80_0_0_d10e5463b8efc4ca1dc9603527078f75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إدلب, أخبار سوريا اليوم, روسيا
إدلب, أخبار سوريا اليوم, روسيا
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
تابعنا عبر
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) نفذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال نائب مدير مركز المصالحة الروسي، أوليغ إيغوروف، خلال إفادة صحفية أمس الإثنين: "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
وأوضح إيغوروف، أن عملية القصف سجلت في محافظة حلب.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد
، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.