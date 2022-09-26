https://sputnikarabic.ae/20220926/المقداد-إسرائيل-تمارس-أبشع-الانتهاكات-في-الجولان-السوري-المحتل-1068272067.html
المقداد: إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل
المقداد: إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل بما فيها توسيع الاستيطان وتغيير الوضع... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:18+0000
2022-09-26T13:18+0000
2022-09-26T13:26+0000
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وأضاف المقداد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "ممارسات إسرائيل دفعت المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار"، مشددا على أن "أي وجود عسكري غير شرعي على أراضي سوريا يجب أن ينتهي فورا دون قيد أو شرط".وطالب "المليشيات الانفصالية" بالتراجع عن التعويل على "المحتل الأجنبي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
المقداد: إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل
13:18 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل بما فيها توسيع الاستيطان وتغيير الوضع الديموغرافي.
وأضاف المقداد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "ممارسات إسرائيل دفعت المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار"، مشددا على أن "أي وجود عسكري غير شرعي على أراضي سوريا يجب أن ينتهي فورا دون قيد أو شرط".
وطالب "المليشيات الانفصالية" بالتراجع عن التعويل على "المحتل الأجنبي".