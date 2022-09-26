عربي
المقداد: إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل
https://sputnikarabic.ae/20220926/المقداد-إسرائيل-تمارس-أبشع-الانتهاكات-في-الجولان-السوري-المحتل-1068272067.html
المقداد: إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل
المقداد: إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل بما فيها توسيع الاستيطان وتغيير الوضع... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:18+0000
2022-09-26T13:26+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066759814_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_8038e9aa3a404a48879ea78f8bb9d279.jpg
وأضاف المقداد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "ممارسات إسرائيل دفعت المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار"، مشددا على أن "أي وجود عسكري غير شرعي على أراضي سوريا يجب أن ينتهي فورا دون قيد أو شرط".وطالب "المليشيات الانفصالية" بالتراجع عن التعويل على "المحتل الأجنبي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1066759814_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_e2896510017305a076f920b0c3789f31.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

المقداد: إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل

13:18 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 26.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تمارس أبشع الانتهاكات في الجولان السوري المحتل بما فيها توسيع الاستيطان وتغيير الوضع الديموغرافي.
وأضاف المقداد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "ممارسات إسرائيل دفعت المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر وعدم الاستقرار"، مشددا على أن "أي وجود عسكري غير شرعي على أراضي سوريا يجب أن ينتهي فورا دون قيد أو شرط".
وطالب "المليشيات الانفصالية" بالتراجع عن التعويل على "المحتل الأجنبي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMTМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала