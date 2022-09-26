https://sputnikarabic.ae/20220926/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1068238148.html
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلنت الصناعة والتجارة اليابانية، اليوم الاثنين، إنها توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا من خلال فرض حظر على تصدير السلع والمواد "المتعلقة بالأسلحة الكيماوية". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T04:19+0000
2022-09-26T04:19+0000
2022-09-26T04:22+0000
روسيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "إن بلدنا، كمساهم في الجهود الدولية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، ومع مراعاة التدابير التي تتخذها الدول الرائدة، سنحظر عمليات التجارة الخارجية ذات الطبيعة التالية: إدخال حظر على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا".وكذلك تم فرض عقوبات على 21 شركة روسية.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
04:19 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 04:22 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت الصناعة والتجارة اليابانية، اليوم الاثنين، إنها توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا من خلال فرض حظر على تصدير السلع والمواد "المتعلقة بالأسلحة الكيماوية".
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان: "إن بلدنا، كمساهم في الجهود الدولية فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، ومع مراعاة التدابير التي تتخذها الدول الرائدة، سنحظر عمليات التجارة الخارجية ذات الطبيعة التالية: إدخال حظر على تصدير السلع المتعلقة بالأسلحة الكيماوية إلى روسيا".
وكذلك تم فرض عقوبات على 21 شركة روسية.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.