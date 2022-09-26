https://sputnikarabic.ae/20220926/باحث-صيني-تصرفات-كييف-دفعت-روسيا-إلى-الموافقة-على-إجراء-استفتاءات-1068274775.html

باحث صيني: تصرفات كييف دفعت روسيا إلى الموافقة على إجراء استفتاءات

باحث صيني: تصرفات كييف دفعت روسيا إلى الموافقة على إجراء استفتاءات

أكد الأستاذ في معهد الصحافة والاتصالات في جامعة "جينان" الصينية، وو في، أن الإجراءات الحالية التي قامت بها سلطات كييف في خاركوف هي السبب الرئيسي الذي دفع روسيا... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T14:16+0000

2022-09-26T14:16+0000

2022-09-26T14:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال الأستاذ والباحث الصيني في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وفقا لفكرة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن استخدام أوكرانيا (لاحتواء) روسيا، من أي زاوية، هو الوسيلة الأنسب لتحقيق مصالح واشنطن. بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة قبض على زعيم الحزب السياسي الموالي لروسيا في أوكرانيا، فيكتور ميدفيدشوك، تم القبض عليه كجاسوس روسي، وقتل ممثل أوكرانيا في محادثات السلام. السلطات التي تقف وراء كييف ببساطة لا تريد السلام في أوكرانيا".وأضاف وو في، أنه "نظرا لأن الغرب سيطر تماما على الرأي العام في أوكرانيا، خاصة بعد الثورة الملونة، واجهت جميع الأحزاب الموالية لروسيا، حتى الأحزاب المعتدلة، ضغوطا وترهيبا، واضطر الشعب الأوكراني تدريجياً إلى الاختيار بين القومية الراديكالية. والصمت، ومثل هذا "الإرهاب الأبيض" يتم تجاهله بشكل انتقائي من قبل الغرب".وأكد وو في أنه "لا توجد إمكانية لتسوية سلمية للقضية الأوكرانية على المدى القصير". ونوه إلى أنه يمكن أن تصبح الإجراءات الحالية للسلطات الأوكرانية في منطقة خاركوف "أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في الموافقة النهائية لروسيا على انضمام أربع مناطق في جنوب شرق أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية من خلال استفتاء".في الوقت نفسه، وفقا لفي: "نظرا لحقيقة أن الحكومة الأوكرانية، بتحريض من الولايات المتحدة والغرب، أصبحت أكثر راديكالية، ولا يوجد سبب لنزع السلاح في أوكرانيا، فقد تحتاج روسيا لإعادة النظر في أهدافها الأصلية في المستقبل، ومحاولة إرجاع الغرب من حدود أوكرانيا، التي يسيطر عليها النازيون الجدد، ما يقلل من مساحة تطور النازية الجديدة".وبين الباحث الصيني أن "النتيجة الأكثر تفاؤلا هي أن أوكرانيا ستصبح بلدا غير ساحلي تماما، ومن المرجح أن يكون هذا الجزء من القوميين الأكثر ثباتا في حالة حرب مع روسيا لفترة طويلة بدعم من الولايات المتحدة والغرب، والعملية الخاصة سوف تتطور في نهاية المطاف إلى عملية طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب"، بحسب رأيه.

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