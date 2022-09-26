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بايدن يستقبل ماكرون في البيت الأبيض ديسمبر المقبل
بايدن يستقبل ماكرون في البيت الأبيض ديسمبر المقبل
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة منذ تولى بايدين الرئاسة، وذلك في الأول من ديسمبر/كانون الأول... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T18:05+0000
2022-09-26T18:05+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الاثنين: "نود أن نعلن أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى سيستقبلان الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته، في أول زيارة رسمية للولايات المتحدة في 1 ديسمبر"، موضحة "ستكون هذه أول زيارة للرئيس الفرنسي منذ تولى إدارة بايدن".وأوضحت: "سيناقش الرئيسان الشراكة بين البلدين، والتحديات الدولية المشتركة، والمصالح المشتركة بين البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20220628/الكاميرا-تسترق-السمع-ماذا-دار-بين-ماكرون-وبايدن-بصوت-منخفض-عن-محمد-بن-زايد-1064345686.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم

بايدن يستقبل ماكرون في البيت الأبيض ديسمبر المقبل

18:05 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / Kerstin Joenssonالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / Kerstin Joensson
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة منذ تولى بايدين الرئاسة، وذلك في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الاثنين: "نود أن نعلن أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى سيستقبلان الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته، في أول زيارة رسمية للولايات المتحدة في 1 ديسمبر"، موضحة "ستكون هذه أول زيارة للرئيس الفرنسي منذ تولى إدارة بايدن".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهمس في أذن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد العشاء في قمة مجموعة السبع في قلعة إلماو، ألمانيا، 26 يونيو عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
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وأوضحت: "سيناقش الرئيسان الشراكة بين البلدين، والتحديات الدولية المشتركة، والمصالح المشتركة بين البلدين".
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