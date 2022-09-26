https://sputnikarabic.ae/20220926/بايدن-يستقبل-ماكرون-في-البيت-الأبيض-ديسمبر-المقبل-1068288963.html
بايدن يستقبل ماكرون في البيت الأبيض ديسمبر المقبل
بايدن يستقبل ماكرون في البيت الأبيض ديسمبر المقبل
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة منذ تولى بايدين الرئاسة، وذلك في الأول من ديسمبر/كانون الأول... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T18:05+0000
2022-09-26T18:05+0000
2022-09-26T18:05+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الاثنين: "نود أن نعلن أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى سيستقبلان الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته، في أول زيارة رسمية للولايات المتحدة في 1 ديسمبر"، موضحة "ستكون هذه أول زيارة للرئيس الفرنسي منذ تولى إدارة بايدن".وأوضحت: "سيناقش الرئيسان الشراكة بين البلدين، والتحديات الدولية المشتركة، والمصالح المشتركة بين البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20220628/الكاميرا-تسترق-السمع-ماذا-دار-بين-ماكرون-وبايدن-بصوت-منخفض-عن-محمد-بن-زايد-1064345686.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم
بايدن يستقبل ماكرون في البيت الأبيض ديسمبر المقبل
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة منذ تولى بايدين الرئاسة، وذلك في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الاثنين: "نود أن نعلن أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى سيستقبلان الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته، في أول زيارة رسمية للولايات المتحدة في 1 ديسمبر"، موضحة "ستكون هذه أول زيارة للرئيس الفرنسي منذ تولى إدارة بايدن".
وأوضحت: "سيناقش الرئيسان الشراكة بين البلدين، والتحديات الدولية المشتركة، والمصالح المشتركة بين البلدين".