https://sputnikarabic.ae/20220926/بعثة-الأمم-المتحدة-لدى-ليبيا-تدين-اشتباكات-الزاوية-وتؤكد-ضرورة-الحماية-غير-المشروطة-للمدنيين-1068278008.html

بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تدين اشتباكات الزاوية وتؤكد ضرورة الحماية غير المشروطة للمدنيين

بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تدين اشتباكات الزاوية وتؤكد ضرورة الحماية غير المشروطة للمدنيين

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، بيانا، بشأن "الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية في العاصمة طرابس، مساء أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل خمسة... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T15:02+0000

2022-09-26T15:02+0000

2022-09-26T15:02+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقالت البعثة الأممية، في بيان لها: "نتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في الزاوية الليلة الماضية وصباح اليوم".وأضاف البيان: "ندين استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان"، مشددا على ضرورة الحماية غير المشروطة للمدنيين.وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، "مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين، في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية منذ عصر أمس الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين".وجرى تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "اشتباكات متقطعة تدور منذ عصر أمس بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو، والثانية بقيادة آمر ما يسمى "كتيبة السلعة" عثمان اللهب".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.

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أخبار ليبيا اليوم