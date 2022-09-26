https://sputnikarabic.ae/20220926/بعد-تحذير-جنرال-إيطالي-من-خطة-بايدن-لتقسيم-أوروبا-ما-هي-أقوى-5-جيوش-أوروبية-1068288672.html

بعد تحذير جنرال إيطالي من خطة بايدن لتقسيم أوروبا... ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟

بعد تحذير جنرال إيطالي من خطة بايدن لتقسيم أوروبا... ما هي أقوى 5 جيوش أوروبية؟

تضم القارة الأوروبية عشرات الجيوش التي تختلف في ترتيبها داخل القارة وعلى المستوى العالم، وبينها 5 جيوش تصنف بأنها أقوى 5 جيوش في أوروبا. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T18:15+0000

2022-09-26T18:15+0000

2022-09-26T18:15+0000

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وتشير قائمة تضم 37 جيشا أوروبيا، أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن الجيش الفرنسي يحتل المرتبة الأولى أوروبيا، بينما يأتي جيش أيسلندا في المرتبة الأخيرة من حيث القوة العسكرية.ويأتي الجيش البريطاني في المرتبة الثانية أوروبيا يليه الجيش الإيطالي في المرتبة الثالثة، بينما يأتي الجيشين الألماني والإسباني في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي.وفيما يلي معلومات عن أقوى 5 جيوش أوروبية وترتيبها عالميا:الجيش الفرنسييصنف الجيش الفرنسي في المرتبة الأولى أوروبيا ويحتل المرتبة رقم 7 بين أقوى 142 جيشا في العالم لعام 2022.يصل عدد جنود الجيش الفرنسي إلى 415 ألف جندي بينهم 205 آلاف جندي عامل والباقي قوات احتياطية وشبه عسكرية.يمتلك الجيش الفرنسي ألفا و55 طائرة حربية و406 دبابات و6 آلاف 558 مدرعة و109 مدافع ذاتية الحركة و105 مدافع ميدانية و13 راجمة صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يضم 180 وحدة بحرية.الجيش البريطانييصنف الجيش البريطاني في المرتبة الثانية أوروبيا ويحتل المرتبة رقم 8 عالميا.يصل عدد جنود الجيش البريطاني إلى 231 ألف جندي بينهم 194 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية وقوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش البريطاني 693 طائرة حربية و227 دبابة و5 آلاف و15 مدرعة و89 مدفعا ذاتي الحركة و126 مدفعا ميدانيا و44 راجمة صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يضم 75 وحدة بحرية.الجيش الإيطالييصنف الجيش الإيطالي في المرتبة الثالثة أوروبيا ورقم 11 عالميا.يصل عدد جنود الجيش الإيطالي إلى 297 ألف جندي بينهم 170 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية وقوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الإيطالي 862 طائرة حربية و200 دبابة و6 آلاف و908 مدرعات و54 مدفعا ذاتي الحركة و108 مدافع ميدانية و21 راجمة صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يضم 184 وحدة بحرية.الجيش الألمانييصنف الجيش الألماني في المرتبة الرابعة أوروبيا ورقم 16 عالميا.ويصل عدد جنود الجيش الألماني إلى 199 ألف جندي بينهم 184 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية.ويمتلك الجيش الألماني 617 طائرة حربية و266 دبابة و9 آلاف و217 مدرعة و121 مدفعا ذاتي الحركة و38 راجمة صواريخ، إضافة إلى أسطول حربي يضم 80 وحدة بحرية.الجيش الإسبانييصنف الجيش الإسباني في المرتبة الخامسة أوروبيا ورقم 19 عالميا.يصل عدد جنود الجيش الإسباني إلى 215 ألف جندي بينهم 120 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية وقوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الإسباني 503 طائرات حربية و327 دبابة و5 آلاف و33 مدرعة و96 مدفعا ذاتي الحركة و140 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى أسطول حربي يضم 139 وحدة بحرية.ما هي خطة تقسيم أوروبا؟حذر الجنرال ماركو بيرتوليني، القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا، مما أطلق عليه "خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن" لتقسيم أوروبا مرة أخرى إلى أجزاء غربية وشرقية كما حدث في أثناء الحرب الباردة".ولفت الجنرال الإيطالي في تصريحات صحفية إلى أن العديد من أعضاء المجتمع الدولي قد كشفوا مخططات بايدن بشأن مصير القارة الأوروبية.

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