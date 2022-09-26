https://sputnikarabic.ae/20220926/بعد-شهور-من-الأخذ-والرد-مجلس-النواب-اللبناني-يقر-موازنة-2022-1068288517.html

بعد شهور من الأخذ والرد... مجلس النواب اللبناني يقر موازنة 2022

بعد شهور من الأخذ والرد... مجلس النواب اللبناني يقر موازنة 2022

بعد شهور من الأخذ والرد، بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أقر البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، قانون موازنة العام 2022 بأكثرية 63 نائباً (من أصل 128 إجمالي... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T18:04+0000

2022-09-26T18:04+0000

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بيروت - سبوتنيك. ويأتي إقرار هذه الموازنة قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، وذلك تفادياً لاستمرار الصرف على القاعدة الإثني عشرية، أي الصرف وفق أرقام آخر موازنة أقرها مجلس النواب مطلع 2020، على وقع احتجاجات شعبية جاءت في سياق "انتفاضة 17 تشرين الأول(أكتوبر) 2019".وتضافر جهد الكتل النيابية الممثلة في الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة نجيب ميقاتي لتأمين 63 صوتاً كانت كافية من أجل تمرير الموازنة، بعدما كان نواب الكتل المعترضة قد "طيّروا" آخر جلسة للبرلمان، الأمر الذي جعل فريق الموالاة يحشد كل نوابه لمنع تطيير الجلسة وإسقاط الموازنة، خصوصا وأن صندوق النقد الدولي رفع سقف خطابه في توجيه انتقادات للحكومة اللبنانية، لجهة عدم التزامها بالعناوين الإصلاحية التي كانت قد تعهدت بها بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في أبريل/نيسان الماضي.وشكل "حزب الله" قوة دفع أساسية لاتجاه تأمين الأكثرية المؤيدة للموازنة، حيث كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد استقبل وفدا من الحزب برئاسة المعاون السياسي للأمين العام، حسين خليل الذي أبلغه قرار "حزب الله" بمنح أصوات كتلته النيابية لمصلحة إقرار الموازنة برغم ملاحظاته عليها، وهو الأمر نفسه الذي التزمته كتلة لبنان القوي برئاسة جبران باسيل، وكتلة التحرير برئاسة نبيه بري وكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، وعدد من الكتل الصغيرة والنواب المستقلين المحسوبين على فريق 8 آذار.ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على ألا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم إيجاد صيغة نهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.وبنيت أرقام واردات الموازنة على أساس احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، كما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة، وذلك بدلا من 1500 ليرة، وهو السعر المعتمد للدولار الجمركي منذ نحو ثلاثة عقود من الزمن.وكان ميقاتي قد صرح أثناء الجلسة الأخيرة لمناقشة الموازنة، بأن قيمة الواردات ارتفعت نحو 4 مليارات دولار عن العام الماضي بنتيجة سعي المستوردين والتجّار إلى تخزين المنتجات والسلع المستوردة إلى حين رفع الرسوم الجمركية لتحقيق هوامش ربح ضخمة، أي أن أرقام الاستيراد ارتفعت برغم حال التباطؤ الاقتصادي (نحو 18 مليار دولار هذه السنة مقابل 11 مليار دولار 2020).وكانت الجلسة العامة قد ترافقت مع اعتصام نفذه آلاف العسكريين المتقاعدين، حاولت أعداد منهم اقتحام مجلس النواب، قبل أن تنجح القوى الأمنية في إبعادهم، حيث تم تشكيل وفد منهم شارك في مناقشات مع النواب لتعديل أرقام الموازنة من أجل تحسين رواتبهم التقاعدية والتقديمات والتعويضات التي يحصلون عليها.

https://sputnikarabic.ae/20220926/العسكريون-المتقاعدون-اقتحموا-ساحة-البرلمان-اللبناني-نريد-حقوقنا-1068269505.html

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