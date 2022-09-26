https://sputnikarabic.ae/20220926/بلينكن-العالم-لن-يعترف-بنتائج-الاستفتاء-في-دونباس-وخيرسون-وزابوروجيه-1068237869.html

بلينكن: العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه

بلينكن: العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T03:05+0000

2022-09-26T03:05+0000

2022-09-26T03:05+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068127225_0:0:3013:1694_1920x0_80_0_0_7925b2370ddeaa5b22b8f6eb4936ef8a.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس": "لن يتم الاعتراف بهذه الأراضي على هذا النحو (روسية). لدى أوكرانيا الحق الكامل في استعادتهم".بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220925/مراقبة-دولية-فنزويلية-كثيرون-قالوا-إنهم-انتظروا-هذا-الاستفتاء-منذ-8-سنوات--1068231923.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا