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https://sputnikarabic.ae/20220926/بلينكن-العالم-لن-يعترف-بنتائج-الاستفتاء-في-دونباس-وخيرسون-وزابوروجيه-1068237869.html
بلينكن: العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه
بلينكن: العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T03:05+0000
2022-09-26T03:05+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس": "لن يتم الاعتراف بهذه الأراضي على هذا النحو (روسية). لدى أوكرانيا الحق الكامل في استعادتهم".بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220925/مراقبة-دولية-فنزويلية-كثيرون-قالوا-إنهم-انتظروا-هذا-الاستفتاء-منذ-8-سنوات--1068231923.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

بلينكن: العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه

03:05 GMT 26.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022.
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقابلة مع تلفزيون "سي بي إس": "لن يتم الاعتراف بهذه الأراضي على هذا النحو (روسية). لدى أوكرانيا الحق الكامل في استعادتهم".
مراقبون دوليون يتفقدون مركز الاستفتاء على اضمام الأراضي المحررة إلى روسيا في سفارة جمهورية دونيتسك العشبية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مراقبة دولية فنزويلية: كثيرون قالوا إنهم انتظروا هذا الاستفتاء منذ 8 سنوات... فيديو
أمس, 19:55 GMT
بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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