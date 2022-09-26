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https://sputnikarabic.ae/20220926/بوتين-الأسمدة-البيلاروسية-لا-تزال-ممنوعة-في-الأسواق-العالمية-بسبب-سياسات-أوروبا-1068254170.html
بوتين: الأسمدة البيلاروسية لا تزال ممنوعة في الأسواق العالمية بسبب سياسات أوروبا
بوتين: الأسمدة البيلاروسية لا تزال ممنوعة في الأسواق العالمية بسبب سياسات أوروبا
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي أن الأسمدة البيلاروسية لا تزال ممنوعة في الأسواق العالمية رغم... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:00+0000
2022-09-26T10:00+0000
روسيا
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وقال بوتين: "لسوء الحظ، لا تزال إمدادات الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية ممنوعة. إنه أمر غريب للغاية".وتابع بالقول: "الأسواق العالمية وخاصة في البلدان النامية بحاجة ماسة إلى هذه المنتوجات، ولكن مع ذلك هناك إجراءات أوروبية متخذة تعرقل وصولها إلى تلك الدول".واعتمدت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا، على روسيا، حزم متعددة من القيود العنيفة الموجهة بالأساس ضد الاقتصاد الروسي؛ في محاولات فاشلة هدفت إلى تدميره بالكامل.وارتدت تأثيرات العقوبات الغربية على البلدان التي أقرتها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والمواصلات والخدمات، إلى مستويات قياسية.
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روسيا
روسيا

بوتين: الأسمدة البيلاروسية لا تزال ممنوعة في الأسواق العالمية بسبب سياسات أوروبا

10:00 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي أن الأسمدة البيلاروسية لا تزال ممنوعة في الأسواق العالمية رغم الحاجة الماسة لها.
وقال بوتين: "لسوء الحظ، لا تزال إمدادات الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية ممنوعة. إنه أمر غريب للغاية".
وتابع بالقول: "الأسواق العالمية وخاصة في البلدان النامية بحاجة ماسة إلى هذه المنتوجات، ولكن مع ذلك هناك إجراءات أوروبية متخذة تعرقل وصولها إلى تلك الدول".
واعتمدت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا، على روسيا، حزم متعددة من القيود العنيفة الموجهة بالأساس ضد الاقتصاد الروسي؛ في محاولات فاشلة هدفت إلى تدميره بالكامل.

وارتدت تأثيرات العقوبات الغربية على البلدان التي أقرتها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والمواصلات والخدمات، إلى مستويات قياسية.
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