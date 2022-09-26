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https://sputnikarabic.ae/20220926/بوتين-يعفي-الممثل-الدائم-لروسيا-لدى-الاتحاد-الأوروبي-من-مهامه-1068251206.html
بوتين يعفي الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي من مهامه
بوتين يعفي الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي من مهامه
أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير، الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي تشيزوف من مهامه. ونشر المرسوم اليوم الاثنين. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
فلاديمير بوتين
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وجاء في نص الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية: يعفى تشيزوف فلاديمير ألكسيفيتش من مهام الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية في بروكسل، بمملكة بلجيكا".يذكر إن تشيزوف، من مواليد عام 1953، عمل في بروكسل منذ عام 2005، قبل ذلك شغل منصب نائب وزير الخارجية الروسية.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يعفي الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي من مهامه

09:29 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
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أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير، الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي تشيزوف من مهامه. ونشر المرسوم اليوم الاثنين.
وجاء في نص الوثيقة المنشورة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية: يعفى تشيزوف فلاديمير ألكسيفيتش من مهام الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية في بروكسل، بمملكة بلجيكا".
يذكر إن تشيزوف، من مواليد عام 1953، عمل في بروكسل منذ عام 2005، قبل ذلك شغل منصب نائب وزير الخارجية الروسية.
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