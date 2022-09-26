https://sputnikarabic.ae/20220926/بيانات-رسمية-التجارة-غير-النفطية-بين-أبو-ظبي-ومسقط-سجلت-أكثر-من-362-مليار-درهم-في-10-سنوات--1068277880.html
بيانات رسمية: التجارة غير النفطية بين أبو ظبي ومسقط سجلت أكثر من 362 مليار درهم في 10 سنوات
بيانات رسمية: التجارة غير النفطية بين أبو ظبي ومسقط سجلت أكثر من 362 مليار درهم في 10 سنوات
أظهرت بيانات رسمية نمو حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث وصلت إلى أكثر من 362 مليار درهم في 10 سنوات. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T14:59+0000
2022-09-26T14:59+0000
2022-09-26T14:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
سلطنة عمان
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم فقد أصدر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإمارات العربية المتحدة، تقريرا أكد فيه أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2012 - 2021 بلغ أكثر من 362 مليار درهم.ولفت إلى أن هذا المعدل يعني أن هذه التجارة قد سجلت زيادة بنسبة 98.9%، موضحا أنها وصلت إلى 46.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 23.4 مليار درهم في نهاية عام 2012.وعن توزيع هذا الرقم، أشار التقرير إلى أن 8.8 مليار درهم منه تمثل قيمة إعادة التصدير، و9.9 مليار درهم هي قيمة الصادرات غير النفطية، و5.4 مليار درهم هي قيمة الواردات.وأشار إلى أن "حصة إعادة التصدير بلغت 45.5% بقيمة 165 مليار درهم، فيما حازت الواردات على نسبة 21.5 % من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة نفسها مسجلة ما يقارب 77 مليار درهم".طالع أيضا: سلطنة عمان تبدأ خطة لمنافسة الإمارات
https://sputnikarabic.ae/20200906/بعد-الاتفاق-مع-الإمارات-حديث-عن-تعاون-تجاري-إسرائيلي-مع-كيانات-في-عمان-والبحرين-1046464201.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان
بيانات رسمية: التجارة غير النفطية بين أبو ظبي ومسقط سجلت أكثر من 362 مليار درهم في 10 سنوات
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أظهرت بيانات رسمية نمو حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث وصلت إلى أكثر من 362 مليار درهم في 10 سنوات.
ووفقا لموقع
الإمارات اليوم فقد أصدر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإمارات العربية المتحدة، تقريرا أكد فيه أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2012 - 2021 بلغ أكثر من 362 مليار درهم.
ولفت إلى أن هذا المعدل يعني أن هذه التجارة قد سجلت زيادة بنسبة 98.9%، موضحا أنها وصلت إلى 46.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 23.4 مليار درهم في نهاية عام 2012.
وأوضح التقرير أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 24.2 مليار درهم.
وعن توزيع هذا الرقم، أشار التقرير إلى أن 8.8 مليار درهم منه تمثل قيمة إعادة التصدير، و9.9 مليار درهم هي قيمة الصادرات غير النفطية، و5.4 مليار درهم هي قيمة الواردات.
وأفاد أن "الصادرات غير النفطية استحوذت على نسبة 33% من إجمالي التجارة غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية مسجلة ما قيمته 120 مليار درهم".
وأشار إلى أن "حصة إعادة التصدير بلغت 45.5% بقيمة 165 مليار درهم، فيما حازت الواردات على نسبة 21.5 % من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة نفسها مسجلة ما يقارب 77 مليار درهم".