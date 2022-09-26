https://sputnikarabic.ae/20220926/بيانات-رسمية-التجارة-غير-النفطية-بين-أبو-ظبي-ومسقط-سجلت-أكثر-من-362-مليار-درهم-في-10-سنوات--1068277880.html

بيانات رسمية: التجارة غير النفطية بين أبو ظبي ومسقط سجلت أكثر من 362 مليار درهم في 10 سنوات

بيانات رسمية: التجارة غير النفطية بين أبو ظبي ومسقط سجلت أكثر من 362 مليار درهم في 10 سنوات

أظهرت بيانات رسمية نمو حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، حيث وصلت إلى أكثر من 362 مليار درهم في 10 سنوات. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T14:59+0000

2022-09-26T14:59+0000

2022-09-26T14:59+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

سلطنة عمان

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ووفقا لموقع الإمارات اليوم فقد أصدر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإمارات العربية المتحدة، تقريرا أكد فيه أن إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2012 - 2021 بلغ أكثر من 362 مليار درهم.ولفت إلى أن هذا المعدل يعني أن هذه التجارة قد سجلت زيادة بنسبة 98.9%، موضحا أنها وصلت إلى 46.5 مليار درهم بنهاية 2021، مقابل 23.4 مليار درهم في نهاية عام 2012.وعن توزيع هذا الرقم، أشار التقرير إلى أن 8.8 مليار درهم منه تمثل قيمة إعادة التصدير، و9.9 مليار درهم هي قيمة الصادرات غير النفطية، و5.4 مليار درهم هي قيمة الواردات.وأشار إلى أن "حصة إعادة التصدير بلغت 45.5% بقيمة 165 مليار درهم، فيما حازت الواردات على نسبة 21.5 % من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال الفترة نفسها مسجلة ما يقارب 77 مليار درهم".طالع أيضا: سلطنة عمان تبدأ خطة لمنافسة الإمارات

https://sputnikarabic.ae/20200906/بعد-الاتفاق-مع-الإمارات-حديث-عن-تعاون-تجاري-إسرائيلي-مع-كيانات-في-عمان-والبحرين-1046464201.html

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