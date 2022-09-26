https://sputnikarabic.ae/20220926/بيسكوف-قنوات-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-موجودة-لكنها-متقطعة-بشكل-كبير-1068265349.html

بيسكوف: قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا موجودة لكنها "متقطعة بشكل كبير"

بيسكوف: قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا موجودة لكنها "متقطعة بشكل كبير"

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود قنوات للحوار بين روسيا الاتحادية وأمريكا، مشيرا إلى أن هذه القنوات "متقطعة" بشكل كبير، لكنها تسمح للجانبين... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T12:33+0000

2022-09-26T12:33+0000

2022-09-26T12:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات سابقة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، إن قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا موجودة لكنها متقطعة.وأتت تصريحات بيسكوف تعقيبا على تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أكد فيها أن بلاده أجرت محادثات مباشرة وعلى مستوى رفيع مع روسيا خلال الأيام الماضية، لافتا إلى قدرة بلاده في الحفاظ على إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات بشكل مباشر.وقال سوليفان، في مقابلة مع "إن بي سي" الأميركية، اليوم الأحد إنه "لدينا القدرة على التحدث مباشرة على مستويات عالية، وإيصال رسالتنا إليهم (روسيا) بوضوح وتلقي رسائلهم".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أمس، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط، علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".وتابع لافروف: "الخط الغربي يقوض الثقة في المؤسسات الدولية كهيئات لتنسيق المصالح وفي القانون الدولي كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف".

https://sputnikarabic.ae/20220925/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-تواصلت-بشكل-مباشر-وعلى-مستوى-رفيع-مع-موسكو-قبل-أيام-1068220765.html

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