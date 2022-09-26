https://sputnikarabic.ae/20220926/بيسكوف-قنوات-الحوار-بين-روسيا-وأمريكا-موجودة-لكنها-متقطعة-بشكل-كبير-1068265349.html
بيسكوف: قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا موجودة لكنها "متقطعة بشكل كبير"
بيسكوف: قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا موجودة لكنها "متقطعة بشكل كبير"
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود قنوات للحوار بين روسيا الاتحادية وأمريكا، مشيرا إلى أن هذه القنوات "متقطعة" بشكل كبير، لكنها تسمح للجانبين... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:33+0000
2022-09-26T12:33+0000
2022-09-26T12:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات سابقة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، إن قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا موجودة لكنها متقطعة.وأتت تصريحات بيسكوف تعقيبا على تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أكد فيها أن بلاده أجرت محادثات مباشرة وعلى مستوى رفيع مع روسيا خلال الأيام الماضية، لافتا إلى قدرة بلاده في الحفاظ على إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات بشكل مباشر.وقال سوليفان، في مقابلة مع "إن بي سي" الأميركية، اليوم الأحد إنه "لدينا القدرة على التحدث مباشرة على مستويات عالية، وإيصال رسالتنا إليهم (روسيا) بوضوح وتلقي رسائلهم".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أمس، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".وأضاف لافروف: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط، علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".وتابع لافروف: "الخط الغربي يقوض الثقة في المؤسسات الدولية كهيئات لتنسيق المصالح وفي القانون الدولي كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف".
https://sputnikarabic.ae/20220925/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-واشنطن-تواصلت-بشكل-مباشر-وعلى-مستوى-رفيع-مع-موسكو-قبل-أيام-1068220765.html
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روسيا
بيسكوف: قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا موجودة لكنها "متقطعة بشكل كبير"
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود قنوات للحوار بين روسيا الاتحادية وأمريكا، مشيرا إلى أن هذه القنوات "متقطعة" بشكل كبير، لكنها تسمح للجانبين بإيصال الرسائل الطارئة حول موقف بعضهم البعض.
وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات سابقة لمستشار الأمن القومي الأمريكي، إن قنوات الحوار بين روسيا وأمريكا موجودة لكنها متقطعة.
"على المستوى المطلوب. هناك قنوات للحوار، لكنها ذات طبيعة متقطعة للغاية. على الأقل تسمح (قنوات الحوار) بإيصال بعض الرسائل الطارئة حول موقف بعضنا البعض".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
وأتت تصريحات بيسكوف تعقيبا على تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأميركي
، جيك سوليفان، أكد فيها أن بلاده أجرت محادثات مباشرة وعلى مستوى رفيع مع روسيا خلال الأيام الماضية، لافتا إلى قدرة بلاده في الحفاظ على إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات بشكل مباشر.
وقال سوليفان، في مقابلة مع "إن بي سي" الأميركية، اليوم الأحد إنه "لدينا القدرة على التحدث مباشرة على مستويات عالية، وإيصال رسالتنا إليهم (روسيا) بوضوح وتلقي رسائلهم".
وتابع سوليفان: "حدث هذا بشكل متكرر خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد حدث هذا حتى في الأيام القليلة الماضية".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد أمس، خلال المناقشة السياسية العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الوضع في مجال الأمن الدولي يتدهور بسرعة".
وأشار لافروف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحويل العالم كله إلى ملكية لها وتفعل ذلك من خلال عقوبات أحادية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف لافروف
: "بدلا من الحوار الصادق والبحث عن حلول وسط، علينا التعامل مع المعلومات المضللة والدرامية الفجة والاستفزازات".
وتابع لافروف: "الخط الغربي يقوض الثقة في المؤسسات الدولية كهيئات لتنسيق المصالح وفي القانون الدولي كضمان للعدالة وحماية الضعفاء من التعسف".