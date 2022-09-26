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https://sputnikarabic.ae/20220926/تشاووش-أوغلو-نعمل-على-إزالة-جميع-العقبات-أمام-تصدير-الأسمدة-الروسية-1068265223.html
تشاووش أوغلو: نعمل على إزالة جميع العقبات أمام تصدير الأسمدة الروسية
تشاووش أوغلو: نعمل على إزالة جميع العقبات أمام تصدير الأسمدة الروسية
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة على إزالة جميع العقبات أمام تصدير الأسمدة الروسية. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:26+0000
2022-09-26T12:26+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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أنقرة- سبوتنيك. وذكر الدبلوماسي خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الوطني الياباني، أثناء تواجده في البلاد لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي: "نبذل جهودا مكثفة مع الأمم المتحدة لإدخال الأسمدة الروسية إلى السوق".صرح تشاووش أوغلو يوم السبت بأن تركيا والأمم المتحدة وجدا خيارات مختلفة لتصدير المنتجات الروسية، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تتوقع من أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بإزالة جميع العقبات أمام التصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.في 22 يوليو/ تموز، وقعت وثيقتان منفصلتان في اسطنبول تهدف إلى إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الأوكرانية والروسية المرتبطة في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا، وتجنب أزمة الغذاء في أفقر دول العالم.تلزم إحدى الوثيقتين الأمم المتحدة بإزالة أي قيود على تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، فيما تتيح الأخرى شحن الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر موانئ البلاد على البحر الأسود. ومع ذلك، ذكرت روسيا أن المذكرة الأولى لم يتم تنفيذها بعد.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بوتين-الأسمدة-البيلاروسية-لا-تزال-ممنوعة-في-الأسواق-العالمية-بسبب-سياسات-أوروبا-1068254170.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم

تشاووش أوغلو: نعمل على إزالة جميع العقبات أمام تصدير الأسمدة الروسية

12:26 GMT 26.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة على إزالة جميع العقبات أمام تصدير الأسمدة الروسية.
أنقرة- سبوتنيك. وذكر الدبلوماسي خلال مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الوطني الياباني، أثناء تواجده في البلاد لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي: "نبذل جهودا مكثفة مع الأمم المتحدة لإدخال الأسمدة الروسية إلى السوق".
صرح تشاووش أوغلو يوم السبت بأن تركيا والأمم المتحدة وجدا خيارات مختلفة لتصدير المنتجات الروسية، في حين قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تتوقع من أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بإزالة جميع العقبات أمام التصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.
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10:00 GMT
في 22 يوليو/ تموز، وقعت وثيقتان منفصلتان في اسطنبول تهدف إلى إزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الأوكرانية والروسية المرتبطة في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا، وتجنب أزمة الغذاء في أفقر دول العالم.
تلزم إحدى الوثيقتين الأمم المتحدة بإزالة أي قيود على تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، فيما تتيح الأخرى شحن الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر موانئ البلاد على البحر الأسود. ومع ذلك، ذكرت روسيا أن المذكرة الأولى لم يتم تنفيذها بعد.
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