https://sputnikarabic.ae/20220926/تمثال-في-فرنسا-يثير-غضبا-واسعا-بين-المصريين-وزير-الآثار-الأسبق-يعلق-1068258234.html

وزير الآثار المصري الأسبق يعلق على تمثال شامبليون الذي أغضب المصريين

وزير الآثار المصري الأسبق يعلق على تمثال شامبليون الذي أغضب المصريين

أثار تمثال لعالم الآثار الفرنسي شامبليون في باريس، غضبا واسعا بين المصريين، إذ يبدو واضعا قدمه على رأس كرأس الملك المصري القديم، رمسيس الثاني. 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T10:35+0000

2022-09-26T10:35+0000

2022-09-26T10:45+0000

أخبار مصر الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/1046927392_7:0:594:330_1920x0_80_0_0_07ef96ef51bb4e061e3b366b207017aa.jpg

بعد تداول هذه الصورة انفجر غضب مصري عارم، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض المصريون ما وصفوه بإهانة أحد ملوك مصر، كما رفضوا اعتبار ذلك من قبيل الفن، مطالبن بتحرك رسمي من الدولة.وقال عالم المصريات، وزير الآثار الأسبق، زاهي حواس في مداخلة تلفزيونية "تعال نبص للتمثال من الجانب الفرنسي، هل الفرنسيون يقصدون إهانة الآثار المصرية؟ الإجابة لا (...) الأجانب لما يحط إيده على حاجة مثل ما يحط رجله على حاجة يعني هم لا يقصدون أبدا إهانة الآثار المصرية، ليه؟ لأن لهم طبعا باع كبير جدا في الكشف عن الآثار ورؤساء الآثار كلهم كانوا فرنسيين يعني الحقيقة ما نقدرش نقول إنهم يقصدوا الإهانة".ومع ذلك، قال حواس إن الأمر من الناحية المصرية "مهين" قائلا إنه بعث خطابا في عام 2013 للسفير الفرنساوي بصفة شخصية، وليست بصفة رسمية ولكنه لم يتلق ردا "وطبعا لم يكن عندي سلطة أقدر أقول لهم لا لكن أنا شرحت لهم وقلت لهم إن وجود هذا التمثال إهانة لنا كمصريين".يذكر أن الفنان الفرنسي فريديريك أوغست بارتولدي، نحت التمثال الرخامي الذي يصور شامبليون واقفًا بقدمه اليسرى على رأس فرعون مصري، عام 1875.وتم عرضه في حديقة "Parc Egyptian" التي أنشأها عالم المصريات الفرنسي أوغست مارييت، وشارك في المعرض العالمي لعام 1877 الذي كان يحتفي آنذاك بنهاية الحرب بين فرنسا وبروسيا (ألمانيا اليوم).وفي عام 1878، تم وضع التمثال في موقعه الحالي بساحة كوليج دو فرانس، أو الكلية الفرنسية Collège de France في وسط باريس، وهي أحد أهم مراكز التعليم العالي بالعاصمة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, العالم العربي